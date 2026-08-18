جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، رودلف هیکل تاکید کرد ارتش لبنان به مسئولیتهای مرتبط با توافق چارچوب در حدود امکانات موجود ادامه میدهد.
به گزارش ایرنا، این در حالی است که «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که پس از خروج نظامیان اسرائیلی و استقرار ارتش در جنوب آن کشور تا مرز فلسطین اشغالی، عملیات بازسازی توسط دولت انجام خواهد شد.
همزمان، «حسن عزالدین» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به ادامه مقاومت رزمندگان حزبالله در تپه «علیالطاهر» در مقابل حملات ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد که تپه «علی الطاهر» بهتنهایی اساس نبرد نیست، بلکه محور اصلی رویارویی، تحولات رخداده در لبنان، بهویژه در مناطق جنوبی این کشور است.
عزالدین در گفتوگو با رادیو «اسپوتنیک» روسیه گفت: موقعیت علی الطاهر یکی از مواضع اساسی مقاومت است و مقاومت آن را ترک نخواهد کرد.
وی افزود: مقاومت در برابر هر اقدام تجاوزکارانه با تمام توان و امکانات خود ایستادگی خواهد کرد و اگر رژیم صهیونیستی به این موضع حمله کند، وظیفه ملی خود را انجام خواهد داد.
نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان درباره «توافق چارچوب» نیز گفت که این توافق نتیجهای نخواهد داشت و از نظر او «مرده به دنیا آمده» است.
وی تاکید کرد که این توافق با حاکمیت لبنان در تضاد است و برای این کشور پیامدهایی همچون ضعف و از دست دادن استقلال تصمیمگیری به همراه دارد.
عزالدین در بخش دیگری از اظهارات خود، عملکرد مقامهای سیاسی لبنان درباره تقویت ارتش این کشور را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: ساختار سیاسی حاکم، اختیار تصمیمگیری مستقل برای مقابله با رژیم صهیونیستی و تأمین تجهیزات و توانمندیهای مورد نیاز ارتش را فراهم نکرده است.
نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تأکید کرد که مقاومت تحت هیچ شرایطی پرچم سفید تسلیم را بالا نخواهد برد و شرایط میدانی، ماهیت و روند نبرد را تعیین خواهد کرد.