داستان جالب گواردیولا برای انگیزه دادن به بازیکنان سیتی

گواردیولا در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع دوران مربیگری‌اش تصمیم گرفت آسیب‌پذیری و مشکلات شخصی خود را با بازیکنان در میان بگذارد تا به آنها نشان دهد که حتی یک مربی بزرگ نیز می‌تواند با مشکلات انسانی و عاطفی دست‌وپنجه نرم کند؛ رویکردی که هدفش بازگرداندن «اشتیاق» به تیم بود.

جوان آنلاین: یک مستند جدید، از لحظات شخصی و تأثیرگذاری پرده برداشته که پپ گواردیولا در یکی از سخت‌ترین مقاطع دوران مربیگری‌اش در منچسترسیتی پشت سر گذاشته است. سرمربی اسپانیایی در آن دوران برای ایجاد انگیزه در بازیکنان و بازگرداندن شور و اشتیاق آنها، درباره طلاقش از همسر سابقش کریستینا سرا با شاگردانش صحبت کرد.

به گزارش ایسنا، این اتفاق در بدترین مقطع نتایج گواردیولا با منچسترسیتی رخ داد؛ زمانی که این تیم در فاصله‌ای کوتاه ۹ شکست در ۱۲ مسابقه متحمل شد و افت شدیدی در عملکرد و نتایج داشت.

گواردیولا راز شخصی‌اش را با بازیکنان در میان گذاشت

پس از شکست ۲ بر صفر منچسترسیتی مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا، گواردیولا در ورزشگاه «آلیانتس» تورین درباره جدایی خود از کریستینا سرا در دسامبر ۲۰۲۴ با بازیکنانش صحبت کرد؛ چند هفته پیش از آنکه خبر طلاق آنها به صورت عمومی منتشر شود. در آن زمان تنها تعداد محدودی از نزدیکان این زوج از جدایی آنها اطلاع داشتند.

بر اساس آنچه در مستند «A Beautiful Obsession» که از طریق پرایم ویدئو منتشر شده، گواردیولا خطاب به بازیکنانش گفت: بچه‌ها، می‌خواهم چیزی را با شما در میان بگذارم. من از زیباترین زن روی سیاره شما، یعنی همسرم... همسر سابقم، طلاق گرفته‌ام. من او را به شکل باورنکردنی دوست دارم، اما او اشتیاقش را از دست داد و من هم اشتیاقم را از دست دادم. به دلایل زیادی، ما اشتیاقمان را از دست دادیم.

گواردیولا سپس تجربه شخصی خود را به شرایط بازیکنان در زمین فوتبال ارتباط داد و از آنها پرسید: چگونه فوتبال بازی می‌کنید؟ فقط بازی می‌کنید، چون باید بازی کنید یا چیزی در درونتان وجود دارد؟ اشتیاق کجاست؟ در زندگی، هر کاری که انجام می‌دهید، آن را با اشتیاق انجام دهید. من بازیکنان خوب نمی‌خواهم؛ بازیکنانی می‌خواهم که اشتیاق داشته باشند.

گواردیولا این بار نه به عنوان مربی، بلکه به عنوان یک انسان

مانیول استیارته، از نزدیک‌ترین افراد به گواردیولا و رئیس بخش حمایت از بازیکنان منچسترسیتی، فاش کرد که سرمربی اسپانیایی در آن مقطع از نظر روحی شرایط دشواری داشت.

او توضیح داد که گواردیولا معمولاً پیش از مسابقات برای صحبت با بازیکنان به رختکن نمی‌رفت، اما در آن مقطع این کار را انجام داد، زیرا بازیکنان نیز نگران وضعیت روحی او بودند.

استیارته گفت: پپ نگران بود، ناراحت بود و با همیشه فرق داشت و من تنها کسی بودم که دلیلش را می‌دانستم.

او از بازیکنان خواست شرایط گواردیولا را درک کنند و گفت آنها فقط با مربی‌ای مواجه نیستند که ممکن است گاهی عصبی یا بسیار سختگیر باشد، بلکه با انسانی رو‌به‌رو هستند که در حال تجربه یک طلاق است.

به گفته استیارته، این لحظه اهمیت زیادی داشت، زیرا بازیکنان برای نخستین بار گواردیولا را نه فقط به عنوان مربی، بلکه به عنوان یک انسان دیدند.

پنج سال جدایی پیش از طلاق

جدایی گواردیولا از کریستینا سرا یکی از موضوعات اصلی مستند چهار قسمتی بوده است. گواردیولا در این مجموعه با صراحت بیشتری درباره زندگی شخصی خود صحبت کرده و گفته که مجبور شده تغییراتی در زندگی شخصی‌اش ایجاد کند و ثبات بیشتری به آن ببخشد.

کریستینا سرا در سه سال نخست حضور گواردیولا در منچسترسیتی همراه او در انگلیس زندگی کرد، اما در سال ۲۰۱۹ به همراه دختر کوچکشان، والنتینا، به بارسلونا بازگشت.

این زوج حدود پنج سال جدا از یکدیگر زندگی کردند تا اینکه سرانجام رابطه آنها با طلاق به پایان رسید.

بازگشت گواردیولا به موضوع طلاق، یک سال بعد

یک سال پس از آن صحبت تأثیرگذار در تورین، گواردیولا بار دیگر به موضوع طلاق و خانواده‌اش اشاره کرد؛ این بار پس از شکست ۲ بر صفر منچسترسیتی برابر بایرلورکوزن.

گواردیولا در آن مسابقه دست به تغییرات غیرمنتظره‌ای زد و ۱۰ بازیکن متفاوت را به میدان فرستاد. پس از مسابقه نیز در سخنانی خشمگین و احساسی، به بازیکنانش گفت که زندگی شخصی، طلاق و خانواده‌اش را به خاطر آنها کنار گذاشته است.

او در عین حال از عملکرد تیم به شدت عصبانی بود و نمایش بازیکنان را «مایه ننگ» توصیف کرد.

با وجود اینکه مشکلات منچسترسیتی برای مدتی ادامه داشت، این تیم با آغاز سال جدید بخشی از فرم مطلوب خود را به دست آورد، فصل را در جمع سه تیم برتر به پایان رساند و همچنین به فینال جام حذفی انگلیس رسید.