«طجرشت» مسافر استانبول شد

جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «طجرشت» ساخته شهرام درخشان به بخش مسابقه بیستمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای معماری و شهرسازی استانبول در کشور ترکیه راه یافت.
در ۱۹ سال گذشته، ۵۵۹۹ فیلم از ۹۰ کشور برای شرکت در این جشنواره ارسال شده است. در این جشنواره فیلمهای مستند و انیمیشن مرتبط با موضوع شهرسازی و معماری به نمایش در میآیند. بیستمین جشنواره فیلمهای معماری و شهرسازی استانبول ۱۲ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵) برگزار میشود.
«طجرشت» کاوشی است در تاریخ منطقه تجریش. مروری بر خاطرات و یادبودها، عمارتها، شخصیتهای تاثیرگذار و خیابانهای مهم این منطقه از شهر بزرگ و تاریخی تهران. «طجرشت» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) توسط واحد بینالملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به این جشنواره ارسال شده است.