جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۴۰۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۳۱۲ نفر افزایش یافته است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر یک شهید و ۲ زخمی به بیمارستان های غزه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک هزار و ۲۶۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۲۰۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۱۳ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۴۰۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۳۱۲ نفر افزایش یافته است.