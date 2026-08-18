حسن عزالدین: حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر تسلیم نخواهد شد 

جوان آنلاین: «حسن عزالدین»، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در گفتوگویی رادیویی تصریح کرد که درگیری ها در ارتفاعات علی الطاهر بخشی از جنگی است که در تمام جنوب و لبنان رخ می دهد.
وی توضیح داد که «علیالطاهر از مواضع اصلی مقاومت است که هرگز آن را رها نخواهد کرد و با هر اقدام تجاوزکارانهای با تمام توانمندی و امکاناتش روبهرو خواهد شد. اگر اسرائیل به این مواضع حمله کند، مقاومت وظیفه ملی خود را انجام خواهد داد.»
عضو ارشد حزب الله تصریح کرد: «ایران با پایداری و ایستادگیاش پیام قدرت و اقتدار را در سطح منطقه مخابره میکند؛ در خصوص حومه جنوبی بیروت معادلهای گذاشته و شاید معادله تازهای نیز درباره علیالطاهر ترسیم کند».
وی با اشاره به اینکه توافقِ چارچوب سودی برای لبنان نخواهد داشت، تصریح کرد که این توافق مرده به دنیا آمده و نقض حاکمیت و باعث ذلت، ننگ، اهانت و ضعف لبنان می شود. وی اشاره کرد که «خشم مردم پابرجاست و ادامه دارد؛ اما بهرهبرداری از آن در زمان و موقعیت مناسب انجام خواهد شد.
عزالدین گفت که دولت حاکم بر کشور، تصمیمی برای رویارویی ارتش لبنان با دشمن و تسلیح و تجهیز ارتش به توانمندیها و امکانات لازم برای مقابله با صهیونیست ها ندارد؛ زیرا با دولتی سستعنصر، توطئهگر و فاقد اراده و تصمیم ملی مستقل مواجه هستیم.
این عضو ارشد حزب الله گفت: در منطق جنگ، تصمیمگیران همه سناریوها و احتمالات را در نظر میگیرند. لذا انتظار میرود که مقاومت نیز در برابر همه احتمالات در آمادگی کامل باشد.
وی با اشاره به اینکه نتانیاهو به دنبال تحقق دستاوردی انتخاباتی از طریق اشغال ارتفاعات علی الطاهر است، ابراز داشت که مقاومت هرگز تسلیم نخواهد شد و این واقعیت میدانی جنگ است که سرنوشت آن را تعیین میکند.
ارشد حزب الله لبنان در خصوص احتمال برقراری مناسبات حزب الله با ابو محمد الجولانی رئیس رژیم خودخوانده سوریه ، گفت که «ترکیه این طرح را دنبال می کند و پس از آن که حزب الله از مضمون آن مطلع شود، بر آن اساس تصمیم میگیرد».
وی به فضای مثبت حاکم بر روابط حزبالله و طرف ترکی اشاره و تصریح کرد که اشاره دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، به استفاده از اهرم احمد الشرع رئیس سوریه علیه مقاومت لبنان، صرفاً تهدید و فشار است و موضع حزبالله درباره سوریه روشن است.
عزالدین تصریح کرد که همراستاییِ دو اراده، ارزیابی های رهبران دو طرف و شرایط سیاسی موجود، می تواند به دیدار میان دو طرف منجر شود.