انفجار در نیروگاه حرارتی در غرب سوریه با چند کشته

جوان آنلاین: پایگاه خبری صابرین نیوز امروز سه‌شنبه از وقوع انفجاری با منشأ نامعلوم در نیروگاه حرارتی تولید برق شهر «بانیاس» در استان طرطوس سوریه خبر داد.

به گزارش ایسنا، به گزارش این رسانه، در این انفجار چند تن کشته و زخمی شدند.

در حال حاضر نیز خودروهای آمبولانس و آتش‌نشانی با سرعت در حال اعزام به محل حادثه هستند.

مدیریت مرکز بهداشت طرطوس در این رابطه به خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گفت: در پی این انفجار اجساد سه فوتی به بیمارستان شهر بانیاس منتقل شده‌اند.هنوز دلیل یا دلایل این انفجار و آمار قطعی تلفات آن اعلام نشده است.