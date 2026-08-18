جوان آنلاین: تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حادثه و وضعیت مجروحان منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا، این در حالی است که اقدامات اشغالگران علیه لبنان شامل حملات و انفجارهای مهیب و ویرانی منازل ساکنان جنوب لبنان و حملات هوایی به جنوب لبنان ادامه دارد.

منابع خبری پیش از این اعلام کرده بودند که ارتش رژیم صهیونیستی دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه بصورت متناوب بلندی‌های «جبل الرفیع» در حومه «نبطیه الفوقا» را آماج حملات توپخانه‌ای قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بلندی‌های جبل الرفیع در اطراف نبطیه الفوقا را گلوله باران کرد. شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز از حملات جنگنده های صهیونیستی به شهرک‌های «المنصوری» و «دیر سریان» در جنوب لبنان خبر داد.

این شبکه تلویزیونی همچنین گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه «دوحه کفررمان» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.