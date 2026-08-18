جوان آنلاین: منابع فلسطینی گزارش دادند که شهرکنشینان صهیونیست در حومه شهر تومسعیا در شمال رامالله، زمینهای متعلق به فلسطینیها را به آتش کشیدند و با ایجاد رعب و وحشت در بین فلسطینی های ساکن کرانه باختری، جنایتی دیگر به سابقه جنایات روزانه خود علیه فلسطینی ها اضافه کردند.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، در جنوب بیت لحم، شهرکنشینان صهیونیست با سنگ وسایل نقلیه فلسطینیها را مورد حمله قرار دادند.
در شهرک بیتا در جنوب نابلس نیز ۲ جوان فلسطینی در حمله شهرکنشینان صهیونیست زخمی شدند.
در خبری مرتبط، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی خانهای را در روستای الجاروشیه در شمال طولکرم، به یک پایگاه نظامی تبدیل کردند، صحنهای که در بسیاری از روستاها و شهرهای کرانه باختری تکرار میشود.
به نوشته عرب ژورنال، نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان به عنوان بخشی از یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف استقرار نیروهای رژیم اسرائیل در اعماق مناطق فلسطینی و ایجاد فضای ترس و وحشت در میان مردم، خانههای فلسطینی را به پایگاههای نظامی تبدیل میکنند.
مرکز اطلاعات فلسطینی «معطی» از وقوع ۸۵۲ مورد حمله در کرانه باختری طی هفته گذشته خبر داد که نشاندهنده افزایش خشونتهای برنامه ریزی شده با هدف از بین بردن ساختار اجتماعی و اقتصادی فلسطینیان و تحمیل واقعیت جدید شهرکسازی در این منطقه است.
همچنین مرکز اطلاع رسانی فلسطین از یورش گسترده نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به مناطق مختلف کرانه باختری خبر داد و به نقل از منابع محلی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و وقوع درگیری در شماری از شهرها و شهرکهای این منطقه خبر دادند.
بر اساس این گزارش در شهر قلقیلیه، در پی یورش نظامیان رژیم صهیونیستی، میان جوانان فلسطینی و نیروهای رژیم اسرائیل درگیری رخ داد.
همزمان، نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک «اودلا» در جنوب شرق نابلس و شهرک «بیتا» در جنوب این شهر یورش بردند که در بیتا نیز درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر اسرائیل به وقوع پیوست.
نیروهای رژیم صهیونیستی همچنین به شهرک «بیرنبالا» در شمال غرب قدس اشغالی و شهرک «تقوع» در جنوب شرق بیت لحم یورش بردند.
شهرکنشینان صهیونیست همچنین مسیر ارتباطی میان شهرهای بیت لحم و الخلیل را مسدود کردند.