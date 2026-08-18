حمله به نفتکش یونانی پس از بارگیری نفت روسیه در دریای سیاه

جوان آنلاین: نفتکش کلاس سوئزمکس اسکیروس که می‌تواند حدود ۱ میلیون بشکه نفت حمل کند، روز یکشنبه پس از بارگیری در ترمینال کنسرسیوم خط لوله خزر در نزدیکی شهر بندری نووروسیسک در جنوب روسیه مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، بلومبرگ گزارش داد که تاکنون هیچ آسیب جانی یا آلودگی ناشی از این حادثه گزارش نشده است و از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.

این اولین حمله به یک کشتی در ترمینال کنسرسیوم خط لوله خزر پس از تقریباً سه هفته وقفه محسوب می شود.

فایننشال تایمز به نقل از مقامات اوکراینی و افراد آگاه گزارش داد که کی یف حملات به نفتکش‌هایی که از این ترمینال در نووروسیسک استفاده می‌کردند متوقف کرده است.

این توقف پس از گفتگوی تلفنی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اتفاق افتاد.

روسیه و قزاقستان ماه گذشته حملات پهپادی اوکراین به کشتی‌های نفت در ترمینال کنسرسیوم خط لوله خزر را محکوم کردند.

کی یف در برخی موارد چنین حملاتی را پذیرفته و ادعا کرده که حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه با هدف محروم کردن مسکو از منابع لازم برای تأمین مالی جنگ در اوکراین انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) مسیر اصلی انتقال نفت قزاقستان به بازارهای جهانی است و نفت را از طریق خاک روسیه به پایانه‌ای در نزدیکی بندر نووروسیسک در ساحل دریای سیاه منتقل می‌کند.

خبرگزاری رویترز روز هفتم اوت (جمعه ۱۶ مرداد) گزارش داد که بارگیری نفت از خط لوله خزر در ماه ژوئیه (تیر - مرداد) با کاهش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به میزان برنامه‌ریزی شده، به حدود ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که این به معنای حذف روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه از بازارهای جهانی بود. تولید نفت قزاقستان در ماه ژوئیه نسبت به ماه پیش از آن (ژوئن) ۱۴ درصد کاهش یافت.

مسدود شدن تنگه هرمز پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بازار انرژی جهان را به شدت تحت فشار قرار داده و واشنگتن تلاش می کند با تسهیل تجارت نفت از مسیرهای دیگر، جلوی افزایش بی سابقه قیمت سوخت و تورم در ایالات متحده را بگیرد.