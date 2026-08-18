کد خبر: 1374592
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت نفت به بیش از ۹۱ دلار رسید

نفت قیمت نفت برنت در سایه تشدید تنش‌ها به ۹۱ دلار و۵۴ سنت در هر بشکه رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت روز سه‌شنبه افزایش یافت. هر بشکه نفت خام برنت با ۶۷ سنت (معادل ۰.۷ درصد) افزایش، به۹۱.۵۴ دلار رسید. همچنین هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت ایالات متحده نیز با ۷۵ سنت افزایش، ۸۵.۲۵ دلار معامله شد، اما از سقف روزانه خود که بیش از یک درصد افزایش داشت و به ۸۵.۳۷ دلار رسید، کمی عقب‌نشینی کرد. این در حالی است که روز دوشنبه قیمت این شاخص به بالاترین سطح خود از ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد) رسیده بود. زیرا چشم‌انداز حصول توافقی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه کمرنگ‌تر شد.

یک مقام ارشد ایرانی روز دوشنبه به رویترز گفت که با متوقف شدن تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی دائمی برای پایان جنگ، ایران به وضعیت «کاملاً تهاجمی» نظامی تغییر رویکرد خواهد داد. این در حالی است که واشنگتن تمدید توافق آتش‌بس موقت را رد کرده است.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کیسی‌ام، در این باره گفت: «قیمت نفت در ابتدای هفته جهش کرد، زیرا روابط آمریکا و ایران به‌طور فزاینده‌ای شکننده به نظر می‌رسد. به نظر نمی‌رسد که توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در افق باشد و شمار محموله‌های عبوری همچنان بسیار ناچیز است.»

داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که روز سه‌شنبه یک پرتابه به یک کشتی در حال عبور از تنگه هرمز اصابت کرده است. این تازه‌ترین حمله در میان حملاتی است که باعث شده تعداد ترددها با وجود افزایش جزئی نسبت به آخر هفته، همچنان در حد تک‌رقمی باقی بماند.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی یمن، در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که این گروه به کشتی‌هایی که آنها را یک کشتی نظامی سعودی و چهار کشتی اسکورت آن در دریای سرخ توصیف کردند، موشک شلیک کرده است.

نوسانات قیمت نفت تداوم دارد

سوورو سارکار، رئیس بخش تحقیقات انرژی بانک دی‌بی‌اس، گفت: «عدم حصول هرگونه توافق، بر انتظارات قیمت نفت در سه‌ماهه چهارم سال جاری و حتی در سال ۲۰۲۷ تأثیر خواهد گذاشت، تا زمانی که این ابهامات مربوط به توافق ادامه دارد، انتظار می‌رود قیمت نفت در کوتاه‌مدت در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه نوسان داشته باشد.

ایران به‌طور جداگانه با عمان درباره توافقی برای مدیریت تنگه هرمز مذاکره کرده و می‌گوید که به توافق نزدیک شده‌اند. اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به این مذاکرات، این کشور حاشیه خلیج فارس را که شریک امنیتی دیرینه ایالات متحده است، به بمباران تهدید کرد.

نظرسنجی مقدماتی رویترز که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد که انتظار می‌رود ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته، همراه با موجودی محصولات پالایشی، کاهش یافته باشد.

برچسب ها: نفت ، نفت جی ، نفت‌کش
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