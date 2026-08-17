ایران اکنون گویا درس تازه‌ای برای ترامپ دارد: می‌خواهی تنگه (با ترتیبات ایرانی) باز شود، به همان تفاهمی بازگرد که امضای ظاهری کردی! اگر آن تفاهمی را که بیشتر ناظران «تفاهمی یک‌طرفه به نفع ایران» می‌دانستند با نیتی شوم که به وقتش از آن خارج شوی، امضا کردی، حالا باید دقیقاً به همان تفاهم بازگردی. در غیر این صورت، تنگه هرمز «با ترتیبات ایرانی بسته می‌ماند»، نه اینکه «با ترتیبات ایرانی باز شود»!

جوان آنلاین: زمانی که تفاهم‌نامه موسوم به «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» میان رئیسان جمهور ایران و امریکا امضا شد، بسیاری آن را «تفاهم‌نامه‌ای که اجرا نخواهد شد» نامیدند. این عده اتفاقاً دو گروه بسیار مجزا بودند! یک عده می‌گفتند «امریکا هرگز به هیچ تفاهم و توافق و عهدی پایبند نیست فلذا نباید به تفاهم امید بست» ولی گروه دیگری نیز به این تفاهم امید نداشتند زیرا می‌گفتند «این تفاهم زیادی خوب است! و هر ۱۵ بند آن به نفع ایران است. پس معلوم است که امریکا در امضای آن ریگی به کفش و نقشه‌ای در سر دارد». چند روز از امضای تفاهم گذشت و امریکا یکی یکی بند‌ها را نقض کرد و بعد رسماً ترامپ اعلام کرد که از تفاهم خارج شده است.

با گذشت چند ماه ایران اکنون گویا درس تازه‌ای برای ترامپ دارد: می‌خواهی تنگه [با ترتیبات ایرانی]باز شود به همان تفاهمی بازگرد که امضای ظاهری کردی! اگر آن تفاهمی را که بیشتر ناظران آن را «تفاهمی یک‌طرفه به نفع ایران» می‌دانستند با نیتی شوم که به وقتش از آن خارج شوی، امضا کردی، حالا باید دقیقاً به همان تفاهم بازگردی، در غیر این صورت تنگه هرمز «با ترتیبات ایرانی بسته می‌ماند»، نه اینکه «با ترتیبات ایرانی باز شود»!

این نکته‌ای است که سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه به «جوان» می‌گوید: «جمهوری اسلامی بار‌ها اعلام کرده زمانی تنگه هرمز باز خواهد شد که ترتیبات ایرانی بر تنگه حاکم بشود و این در متن تفاهم‌نامه مربوط به پایان جنگ هم تصریح شده و امریکایی‌ها هم این را پذیرفتند. گرچه در تلاش هستند با تغییر معادله جنگ، خودشان را در موضعی قرار بدهند که بتوانند تحمیل اراده بکنند ولی قطعاً موفق نخواهند بود. این تغییرات چه محاصره دریایی باشد، چه حرکت ناو‌ها برای بازگشایی تنگه، چه کار مشترکی که با عمانی‌ها انجام دادند یعنی بازکردن یک آبراهه جنوبی، با مقابله و ایستادگی ایران روبه‌رو شد و از این پس نیز جمهوری اسلامی قاطعانه خواهد ایستاد و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد خارج از اراده ایران و ترتیبات ایرانی، ترددی در این منطقه انجام بگیرد».

این سخنان گواهی بر تأیید و پافشاری بر مسیری است که نظام از طریق تیم مذاکرات پس از چهل روز جنگ دنبال کرد و اکنون نیز سیاست بر همان ایستادگی و تعیین حقوق کشور با وادارکردن دشمن به انجام تعهدات تفاهم‌نامه است. سردار جوانی می‌گوید: «امریکایی‌ها باید بدانند تا زمانی که به تعهدات خودشان عمل نکنند، و جنگ پایان پیدا نکند، همچنان تنگه بسته خواهد بود. این سیاست ثابت نظام جمهوری اسلامی ایران است که کشور‌های فرامنطقه‌ای باید به حضور مداخله‌گرایانه در منطقه پایان بدهند».

در عین حال رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشت: تهران تصمیم گرفته است سیاست خود را از حالت دفاعی کاملاً به حالت تهاجمی تغییر دهد. اتکا به واسطه‌ها برای رسیدن به یک توافق دائمی، یک رویکرد واقع‌بینانه نیست. تهران ضرب‌الاجلی به مدت چند هفته تعیین کرده است تا امریکا به توافقنامه همکاری عمل کند.

این مقام ایرانی گفته است: امریکا و کشور‌های منطقه با واسطه‌ها، از جدول زمانی که ایران تعیین کرده است، مطلع خواهند شد. ما منتظر نخواهیم ماند که امریکا به تحریم‌های دریایی خود به طور نامحدود ادامه دهد.

سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، با اشاره به اهدافی که دشمن صهیونی ـ امریکایی در جنگ تحمیلی سوم علیه جمهوری اسلامی دنبال می‌کرد، تصریح کرد: امریکایی‌ها اهداف مشخصی را دنبال می‌کردند که به‌صورت رسمی نیز اعلام و تکرار شده بود؛ اهدافی که عبارت بود از براندازی جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و تسلط بر منابع و ذخایر ملت ایران. در واقع، همان عبارتی که امام شهید ما به کار بردند، ترامپ به دنبال بلعیدن ایران بود؛ اما مقام معظم رهبری، در همان ایام خطاب به ترامپ تصریح کردند: تو هم نخواهی توانست چنین کاری را بکنی.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به روند جنگ و نتایج آن اضافه کرد: این جنگ اتفاق افتاد و برخلاف برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌هایی که امریکایی‌ها داشتند، یک شگفتانه پدید آمد؛ به این معنا که نه‌تنها جمهوری اسلامی دچار فروپاشی نشد، بلکه مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی تقویت و بر آن افزوده شد. یکی از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها، مسئله تنگه هرمز و قرار گرفتن این تنگه در کنترل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بود. امروز در کشور ما میان همه مسئولان، دولتمردان، نیرو‌های مسلح و مردم یک اجماع وجود دارد. مقام معظم رهبری نیز در پیام دهم اردیبهشت‌ماه خود به مناسبت روز خلیج فارس اعلام فرمودند که خلیج فارس و تنگه هرمز یک موهبت و نعمت الهی است و باید شکر عملی این نعمت را به‌جا آورد. شکر عملی این نعمت نیز به معنای اعمال ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز است.

جوانی گفت: در واقع، با توجه به طول سواحل، پیشینه و مباحث تاریخی، حکمرانی بر خلیج فارس و تنگه هرمز باید حکمرانی ایرانی باشد. گرچه متأسفانه برای چندین دهه، به دلایل نفوذ بیگانگان و اجانب در این منطقه، ما از برخورداری از مزیت راهبردی این نعمت الهی، خصوصاً تنگه هرمز، محروم بودیم، جنگ تحمیلی سوم موجب شد شرایطی پدید بیاید که نیرو‌های مسلح ما با دفاع مقتدرانه، وارد کردن ضربه‌های کوبنده به امریکایی‌ها و به کنترل درآوردن تنگه هرمز، موقعیت جمهوری اسلامی را از نظر ژئوپلیتیکی و بهره‌مندی از مزیت‌های راهبردی منطقه، به‌ویژه تنگه هرمز، تقویت کنند.

شرایط تنگه هرمز به قبل باز نمی‌گردد

معاون سیاسی سپاه با اشاره به تلاش امریکا برای تغییر این شرایط گفت: امریکایی‌ها تلاش زیادی انجام می‌دهند تا تنگه هرمز را به شرایط ماقبل جنگ برگردانند؛ اما هم در داخل کشور ما این اتفاق‌نظر وجود دارد که ایران پای دفاع و حفظ تنگه هرمز می‌ایستد و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد شرایط به عقب بازگردد و امریکایی‌ها مانند گذشته آزادی تردد در این منطقه داشته باشند و هم در جهان این اتفاق‌نظر وجود دارد که امریکایی‌ها به هیچ عنوان از طریق نظامی قادر به بازگشایی تنگه هرمز و بازگرداندن شرایط ماقبل جنگ نیستند. حتی در داخل خود امریکا نیز استادان دانشگاه، سناتور‌ها و بعضاً نظامی‌ها و افرادی که سابقه فعالیت نظامی دارند، با صراحت اعلام می‌کنند که ترامپ تحت هیچ شرایطی قادر نیست با استفاده از زور و اقدام نظامی، معادله جنگ را تغییر دهد، شرایط را عوض کند و تنگه هرمز را به وضعیت ماقبل جنگ بازگرداند. در این شرایط، همه اتفاق‌نظر دارند که باید از طریق مذاکره و گفت‌و‌گو و با دادن امتیاز به ایران، شرایط عادی شود و تردد‌ها به شکل روان انجام بگیرد. جمهوری اسلامی نیز بار‌ها اعلام کرده است که تنگه هرمز زمانی باز خواهد شد که ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز حاکم باشد. این موضوع در متن تفاهم‌نامه مربوط به پایان جنگ نیز تصریح شده و امریکایی‌ها آن را پذیرفته‌اند.

سردار جوانی تأکید کرد که امریکایی‌ها تلاش می‌کنند با تغییر معادله جنگ، خودشان را در موقعیتی قرار دهند که بتوانند اراده خود را تحمیل کنند، اما قطعاً موفق نخواهند شد. آنها مجموعه‌ای از اقدامات را نیز انجام داده‌اند؛ از جمله محاصره دریایی، حرکت ناو‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همکاری با عمانی‌ها برای باز کردن یک آبراه جنوبی و یک کریدور در جنوب، با هدف محروم کردن جمهوری اسلامی از این وضعیت. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی، اما قاطعانه ایستاد و اعلام کرده است که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد خارج از اراده جمهوری اسلامی و ترتیبات جمهوری اسلامی، ترددی در این منطقه انجام بگیرد.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به همکاری ایران و عمان برای تعریف یک آبراه مشترک در تنگه هرمز گفت: در نهایت، بر اساس کار مشترک میان ایران و عمان، آبراهی در تنگه هرمز به‌صورت مشترک برای ورود و خروج کشتی‌ها در حال تعریف است که البته در اینجا دو نکته مهم قابل توجه است.

جوانی در تشریح نکته نخست اظهار کرد: مسئولان ما چه فرماندهان نظامی، در پیام‌ها و بیانیه‌های منتشرشده از سوی نیرو‌های مسلح و چه مسئولان دستگاه سیاست خارجی، با صراحت گفته‌اند آنچه میان ایران و عمان برای آبراه مشترک در حال پیگیری است، حتی در صورت نهایی شدن، مربوط به بعد از پایان قطعی جنگ خواهد بود. امریکایی‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند و جنگ پایان پیدا نکند، همچنان تنگه هرمز بسته خواهد بود. این موضوع را مسئولان ما بار‌ها اعلام کرده‌اند و هرگونه تردد نیز باید بر اساس نظامات ایرانی باشد.

معاون سیاسی سپاه در تشریح نکته دوم گفت: آنچه میان ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز در حال انجام است، می‌تواند مدل و الگوی خوبی برای امنیت جمعی در منطقه و ترتیبات امنیتی در خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز و میان کشور‌هایی باشد که در این منطقه ساحل دارند و همسایه جنوبی ایران محسوب می‌شوند.

بیگانگان باید منطقه را ترک کنند

جوانی با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت منطقه یادآوری کرد: جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دستیابی به استقلال، سیاست خود را به‌صراحت اعلام کرد که امنیت این منطقه باید به دست کشور‌های منطقه تأمین شود و منافع ملت‌ها مورد توجه قرار گیرد. جمهوری اسلامی بار‌ها اعلام کرده است که حضور بیگانگان و اجانب در منطقه، عامل ناامنی است و مداخلات آنها مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است. وی افزود: جمهوری اسلامی همواره بر یک سیاست ثابت تأکید داشته است و آن اینکه کشور‌های فرامنطقه‌ای باید به مداخلات و حضور مداخله‌گرایانه خود در منطقه پایان دهند.

معاون سیاسی سپاه خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی سوم به ایران و نوع اقدام جمهوری اسلامی نیز نشان داد که کشور‌های منطقه منافعشان در این است که مداخله‌گرانی را که سال‌ها تصور می‌کردند حضورشان در کشور‌های عربی منطقه می‌تواند برای آنها امنیت‌آور باشد، کنار بگذارند. مشخص شد که این حضور نه‌تنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه نه خود این کشور‌ها امنیت دارند و نه کشور‌های میزبان، چراکه این وضعیت ناشی از خوی استکباری آنهاست. جوانی ادامه داد: جمهوری اسلامی در گذشته بر این موضوع تأکید داشت که امنیت منطقه باید به دست کشور‌های منطقه تأمین شود و در شرایط جدید نیز در پیام مقام معظم رهبری خطاب به دولت‌های منطقه تصریح شد که این واقعیت‌ها را به‌خوبی ببینند، درک کنند و در جای درست بایستند. قرار گرفتن در جای درست نیز به این معناست که کشور‌های منطقه، کشور‌های بیگانه را از سرزمین‌های خود خارج کنند. وی گفت: نگاه جمهوری اسلامی امروز نیز همان نگاهی است که در همکاری با عمان دنبال می‌شود. تفاهم و توافق ایران و عمان برای تعیین آبراه مشترک می‌تواند الگویی برای همکاری‌های جمعی با دیگر کشور‌های منطقه خلیج فارس و شکل‌دهی به ترتیبات و نظم امنیتی پایدار باشد؛ ترتیباتی که تأمین‌کننده منافع همه ملت‌ها و کشور‌های منطقه باشد.

معاون سیاسی سپاه در پایان با اشاره مجدد به پیام مقام معظم رهبری در روز خلیج فارس اظهار کرد: مقام معظم رهبری در پیام دهم اردیبهشت‌ماه خود تصریح فرمودند که خلیج فارس یک نعمت و موهبت الهی برای ملت‌های منطقه است و جمهوری اسلامی همواره بر این نگاه تأکید داشته که باید بیگانگان از این منطقه خارج شوند و قطعاً روزی خارج خواهند شد. ملت‌های منطقه باید بر اساس منافع مشترک، در کنار یکدیگر ترتیبات امنیتی را تنظیم کنند و امنیت جمعی را شکل دهند؛ امنیتی که ضامن و تضمین‌کننده منافع همه ملت‌های منطقه باشد.