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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده حماس در تهران: صحبتی درباره انتقال دفاتر حماس از قطر به ترکیه مطرح نیست

1 نماینده جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در تهران اظهار کرد: اشغالگری، علت اصلی نا امنی و بی‌ثباتی در سطح منطقه و جهان است، مقاومت حق دارد تا با تمام امکانات خود در برابر نیروی اشغالگر مقاومت کند.

جوان آنلاین: «خالد القدومی» در سخنانی در نشستی با موضوع «بررسی آخرین تحولات فلسطین» با بیان این‌که انتخابات حماس برای انتخاب رئیس دفتر سیاسی این جنبش در شرایط ناامن و جنگ اتفاق افتاد، گفت: برای ما نهادینه بودن و تداوم ساختار جنبش حماس بسیار اهمیت دارد. بر برگزاری انتخابات تاکید داشتیم، هر شخصی انتخاب شود برای ما محترم است ولی انتخاب رهبر جدید غزه، پدر شهداء و جانشین شهید یحیی السنوار یک مرحله از پیروزی است که با صبر و قربانی‌های فراوان همراه بوده است. 

به گزارش ایسنا، وی افزود: تصور موهوم دشمن این بود که ترور رهبران ما می‌تواند، ما را از مسیر منحرف کند در حالی که این تصور تنها یک وهم است، در مراسم تشییع شهید اسماعیل هنیه دیدیم که خلیل الحیه در سخنرانی خود بیان کرد که دشمن تصور می‌کند با ترور رهبران مسیر ما منحرف می‌شود. 

نماینده جنبش حماس همچنین بیان کرد: موضوعات انسانی و سیاسی، مسائل غزه و آینده آن، فلسطین و رابطه مقاومت با جهان اسلام و همچنین محور مقاومت مسئولیت بزرگی است که در برنامه‌های خلیل الحیه رییس دفتر سیاسی جنبش حماس قرار دارد. 

القدومی با تاکید بر ضرورت ایفای نقش واقعی میانجی‌گران در توانمندسازی ملت فلسطین گفت: خلیل الحیه رئیس تیم مذاکراتی ما بود اکنون نیز رئیس جنبش حماس است، در شرایط کنونی همگی باید کمک کنیم تا زندگی کریمانه مردم در غزه تامین شود، این مسئولیت مشترکی است که بر عهده داریم. 

وی درباره موضوع خلع سلاح حماس که در جریان مذاکرات صلح مطرح شده بود، گفت: این مساله در چارچوب شورای موسوم به صلح عنوان شده بود، اما ما در مساله خلع سلاح یک موضع اصولی و واقع‌گرا داریم. توجه کنیم اشغال و مقاومت با یکدیگر رابطه دارند، مقاومت یک ابزار دارد و آن سلاح است تا زمانی که اشغالگر وجود دارد، مقاومت نیز وجود خواهد داشت. 

نماینده حماس در تهران تصریح کرد: چرا باید جهان یک نیروی اشغالگر را که در برابر اراده جامعه بین‌المللی سرکشی می‌کند، تحمل کند! اسرائیل تنها نیروی اشغالگری است که بعد از استعمار همچنان باقی مانده است. اشغالگری، علت اصلی نا امنی و بی‌ثباتی در سطح منطقه و جهان است و این تنها سخن ما در حماس و فلسطین نیست، امروز جوانان در سراسر اروپا و پنج قاره نیز همین را می‌گویند. این یک خط روشن و اساسی است، مقاومت حق دارد تا با تمام امکانات خود در برابر نیروی اشغالگر مقاومت کند. 

القدومی با اشاره به طرحی که از سوی ترامپ برای پایان دادن به نسل کشی و جنگ ارائه شد، اظهار کرد: آنچه مطرح شد ایده خوبی بود، هدف ما نیز توقف نسل‌کشی و تامین زندگی کریمانه مردم در غزه است، لذا با این طرح برخورد مثبت داشتیم، و نقطه مشترک ما همان پایان جنگ جنایت‌کارانه بود. اما قرار بود کمک‌ها و کالا‌ها براساس توافق روزنامه ۶۰۰ کامیون حامل مواد غذایی و ۵۰ میلیون سوخت وارد غزه شوند و به تدریج این میزان افزایش یابد، اما هیچ یک از موارد توافق شده محقق نشد، هفته گذشته تنها ۲۳۷ کامیون مواد غذایی و ۱۰ کامیون حامل سوخت وارد شده‌اند. 

وی همچنین به وضعیت و تخریب گذرگاه رفح توسط اسرائیل اشاره کرد و گفت: قرار بود نیرو‌های اشغال‌گر عقب نشینی کنند که اتفاق نیافتاده است و در این میان با ارائه اطلاعات نادرست و غلط به میانجی‌ها و افکار عمومی به دنبال گمراه کردن آنها هستند. 

نماینده جنبش حماس در تهران تاکید کرد که در مرحله نخست مذاکرات هیچ صحبتی از خلع سلاح و یا جمع آوری به میان نیامده بود. آنها شروط مقاومت را پذیرفتند، ضمن این‌که کامیون‌های مواد غذایی و پزشکی به غزه وارد شوند، اما هیچکدام از این تعهدات متاسفانه محقق نشد.

القدومی درباره این‌که گفته شده حماس دفاتر خود در قطر را تعطیل و به ترکیه منتقل می‌کند؟ گفت: روابط ما با دوستان در قطر و ترکیه حسنه و برادرانه است، از روز اول که مسائل غزه آغاز شد، حتی قبل از طوفان الاقصی ما با یکدیگر ارتباط داشتیم و دفاتر ما در قطر باز و موجود است. هم‌چنین تردد رهبران ما در منطقه وجود دارد، لذا بحثی برای انتقال مطرح نیست.

برچسب ها: خالد القدومی ، حماس ، شهید اسماعیل هنیه
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