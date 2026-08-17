هیچ خودروی داخلی در مرکز «آزمون تصادف» آزمایش نشده است

مرکز آزمون تصادف خودرو که با هدف سنجش ایمنی و میزان مقاومت خودرو‌ها در برابر تصادف راه‌اندازی شده، هنوز شاهد آزمایش حتی یک خودروی تولید داخل نبوده‌است؛ رئیس پلیس راهور فراجا با انتقاد از این وضعیت تأکید کرد با وجود راه‌اندازی این مرکز و الزام قانونی، تاکنون هیچ نمونه‌ای از خودرو‌های تولیدی یا خودرو‌هایی که قرار است وارد بازار شوند، در آن مورد آزمون تصادف قرار نگرفته‌است.

سردار سیدتیمور حسینی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به گستردگی مأموریت پلیس راهور اظهار کرد: پلیس راهور حوزه‌ای استثنایی است، چراکه فارغ از هر تقسیم‌بندی، همه افراد جامعه با مأموریت‌های این پلیس در ارتباط هستند و نحوه عملکرد ما می‌تواند مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر بگذارد. سردار حسینی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اصلاح رفتار‌های ترافیکی ادامه داد: رسانه می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در افزایش اثربخشی اقدامات پلیس داشته باشد. انتظار ما این است که اقدامات ضروری پلیس برای اصلاح رفتار‌های نادرست رانندگی، نظم‌بخشی به ترافیک و کاهش تصادفات، دستمایه افرادی قرار نگیرد که صرفاً برای افزایش دنبال‌کننده در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب حاشیه‌ای می‌کنند.

درخواست پلیس از دولت برای ارتقای ایمنی خودرو و جاده

حسینی گفت: اجرای مقررات وظیفه پلیس است، اما از مسئولان و دولت درخواست داریم برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه ایمنی حمل‌ونقل و ترافیک، اقدامات جدی انجام دهند؛ از ساخت راه‌های ایمن و رفع ایرادات جاده‌های موجود گرفته تا ارتقای ایمنی خودرو‌های تولید داخل و وارداتی.

وی با اشاره به مصرف بالای سوخت در کشور افزود: سال‌هاست درباره ناترازی بنزین و مصرف بالای سوخت خودرو‌ها هشدار داده‌ایم. در دنیا مصرف سوخت خودرو‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یافته و امروز نیز حرکت صنعت خودرو به سمت وسایل نقلیه برقی است.

هیچ خودرویی در مرکز آزمون تصادف آزمایش نشده‌است

حسینی درباره مرکز آزمون تصادف یا «کراش‌تست» اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز یکی از آرزو‌های دیرینه پلیس بود که پس از پیگیری‌های فراوان، سال گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد. وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی پلیس در حوزه ایمنی خودرو، استحکام بدنه و میزان آسیب‌پذیری آن هنگام تصادف است و این موضوع تنها در مرکز آزمون تصادف قابل بررسی دقیق است.

رئیس پلیس راهور ادامه داد: در این مرکز خودرو با سرعت مشخص و با استفاده از آدمک‌هایی که در جایگاه راننده و سرنشینان قرار می‌گیرند، مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا مشخص شود سرنشینان در زمان وقوع تصادف تا چه اندازه از صدمات احتمالی در امان خواهند بود. حسینی با انتقاد از وضعیت موجود گفت: با وجود راه‌اندازی این مرکز و وجود الزام قانونی، تاکنون حتی یک نمونه از خودرو‌های تولید داخل که اکنون در خط تولید هستند یا قرار است وارد بازار شوند، در این مرکز مورد آزمون تصادف قرار نگرفته‌اند. وی تأکید کرد: این کم‌کاری کاملاً مشخص است و سازمان‌های متولی نیز مشخص هستند.

درخواست مجازات سنگین‌تر برای رانندگی در حالت مستی

رئیس پلیس راهور فراجا از برگزاری جلسه با وزیر دادگستری برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تخلفات حادثه‌ساز و خطرناک خبر داد. سردار تیمور حسینی گفت: در همه دنیا رانندگی در حالت مستی یکی از خطوط قرمز قوانین محسوب می‌شود و درخواست ما این است که برای این تخلف، مجازات‌های بسیار سنگین‌تری در نظر گرفته شود.

سرعت بحرانی؛ بیش از ۵۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز

حسینی با اشاره به ضرورت برخورد متفاوت با سرعت‌های بسیار بالا گفت: سرعت بحرانی به سرعتی گفته می‌شود که بیش از ۵۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز باشد. برای مثال اگر سرعت مجاز در یک آزادراه ۱۲۰ کیلومتر در ساعت باشد، سرعت‌های بالاتر از ۱۶۰ یا ۱۷۰ کیلومتر در ساعت در محدوده سرعت بحرانی قرار می‌گیرد. وی تأکید کرد: نباید با این تخلف مانند یک سرعت غیرمجاز معمولی برخورد شود. فردی که به جای ۱۲۰ کیلومتر با سرعت ۱۳۰ کیلومتر حرکت می‌کند، نباید با راننده‌ای که با سرعت بسیار بالاتر از حد مجاز رانندگی می‌کند، یکسان تلقی شود.