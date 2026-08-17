جوان آنلاین: مرحله نیمهنهایی روز دوم رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در چهار وزن ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار شد.
آرمین شمسیپور با پیروزی مقابل حریفان خود راهی فینال وزن ۵۵ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد، ایلیا علیخانی به جدول شانس مجدد راه یافت و احمدرضا محمدیان و امیرسام محمدی نیز از دور رقابتها کنار رفتند.
نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسیپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل کریک از اوکراین با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز ماکسیم سارمانوف را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت. شمسیپور در این مرحله مقابل کوچکاروف از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و فینالیست شد. وی در دیدار پایانی به مصاف کارومیدزه از گرجستان خواهد رفت.
در وزن ۶۷ کیلوگرم، ایلیا علیخانی در دور نخست چیچسو از اسلواکی را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در مرحله بعد مقابل موکیموف از ازبکستان با نتیجه یک بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. علیخانی در این مرحله مقابل مارکوفسکی از بلاروس با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد، اما با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، راهی مرحله شانس مجدد شد. وی برای رسیدن به دیدار رده بندی باید به مصاف برنده دیدار کشتیگیران هند و روس خواهد رفت.
در وزن ۷۲ کیلوگرم، احمدرضا محمدیان در دور نخست رایکوویچ از کرواسی را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل روسیتشویلی از گرجستان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرسام محمدی در دور نخست مقابل ویتای از مجارستان با نتیجه یک بر یک شکست خورد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، از دور رقابتها کنار رفت.