تامین ۱.۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا در ماه آینده

جوان آنلاین: باتوجه به اینکه هر سال شهریور و مهرماه مهمترین زمان واکسیناسیون علیه آنفلوانزا محسوب میشود و درست در همان زمان موج مطالبه گری آغاز میشود، معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد که همانند روال همه ساله واکسن آنفلوانزای مورد نیاز این معاونت به تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار دوز به سازمان غذا و دارو به عنوان تامین کننده اعلام و درخواست شده تا در ابتدای شهریورماه تحویل داده شود.
براساس اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در صورت تامین و تحویل واکسن برای گروههای اولویتدار شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان با اولویت بیمارستانها همچنین مادران باردار، گروههای پرخطر در جامعه ایثارگران و بهزیستی اقدام خواهد شد.