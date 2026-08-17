کد خبر: 1374504
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
جامعه » اخبار كلی

اعتبار تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس، نیم همت است

1 معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره میزان اعتبارات اختصاص‌یافته برای تأمین تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس گفت: اعتباری که از طرف معاونت ابلاغ شده، عددی نزدیک به نیم همت است.

جوان آنلاین: محمد جعفری، در حاشیه سی‌ونهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش در نشست خبری با اشاره به اهمیت توسعه برنامه‌های تربیت بدنی و سلامت در مدارس، گفت: الگو و مدل مفهومی برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت تربیت بدنی و سلامت که در اجلاس ارائه شد، بر اساس سیاست‌ها، اهداف، عوامل صحیح و مؤثر و چشم‌انداز این حوزه طراحی شده است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه تلاش ما این است که برنامه‌هایی که طراحی شده صرفاً در سطح ستاد و ادارات باقی نمانند، بلکه عمق بیشتری پیدا کنند و در کف مدرسه جاری شوند تا دانش‌آموزان بتوانند آثار و نتایج این برنامه‌ها را در محیط مدرسه تجربه کنند، به الزامات توسعه درس تربیت بدنی، فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های سلامت‌محور در مدارس اشاره کرد و سه موضوع اساسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر قرار است درس تربیت بدنی، فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های سلامت‌محور در مدرسه به شکل گسترده و رایج اجرا شود، باید همواره به سه موضوع اساسی توجه داشته باشیم.

جعفری با بیان اینکه نخستین محور فضا و تجهیزات است گفت: فراهم کردن فضای مناسب و تجهیزات مورد نیاز، یکی از الزامات اجرای صحیح برنامه‌های تربیت بدنی و سلامت در مدرسه است.

وی با بیان اینکه دومین محور منابع انسانی باکیفیت است افزود: وجود نیروی انسانی توانمند و باکیفیت، نقش مهمی در اجرای مطلوب برنامه‌های تربیت بدنی و سلامت در مدارس دارد و بدون توجه به این بخش، برنامه‌ها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.

جعفری با بیان اینکه سومین محور برنامه و محتوا است گفت: در کنار فضا و تجهیزات و منابع انسانی، برنامه و محتوای مناسب نیز از عوامل اصلی برای تحقق اهداف تربیت بدنی و سلامت در مدارس است.

وی با بیان اینکه تجهیزات ورزشی و بهداشتی یک ابزار بسیار مهم برای اجرای برنامه‌ها در مدرسه است و معاونت تربیت بدنی و سلامت این موضوع را از سال گذشته آغاز کرده است افزود: این کار در سال جاری با قدرت و حجم بیشتری دنبال شده و اعتبارات خاصی برای این حوزه در نظر گرفته و طبق تفاهم‌نامه به استان‌ها ابلاغ شده است.

جعفری با بیان اینکه استان‌ها از طریق مناطق آموزش و پرورش، مدارسی را که در اولویت دریافت تجهیزات ورزشی و بهداشتی قرار دارند، شناسایی کرده‌اند ادامه داد: این شناسایی بر اساس نیاز‌های مدارس و برش مشخص‌شده برای استان‌ها انجام شده است و بخش قابل توجهی از استان‌ها فرآیند شناسایی را انجام داده‌اند.

جعفری با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تجهیزات ورزشی و بهداشتی در قالب کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی مهر در اختیار مناطق آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و پس از آن به مدارسی که از قبل شناسایی و مشخص شده‌اند، تحویل خواهد شد گفت: هدف از اجرای این طرح کمک به معلمان تربیت بدنی و مراقبان سلامت برای اجرای بهتر برنامه‌های آموزشی و تربیتی است.

وی با بیان اینکه کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی مهر با توجه به مؤلفه‌هایی که در برنامه‌های معاونت تربیت بدنی و سلامت مورد توجه قرار گرفته است، می‌تواند به معلم تربیت بدنی برای اجرای درس تربیت بدنی و به مراقب سلامت برای اجرای بهتر برنامه‌های سلامت کمک کند، درباره میزان اعتبارات اختصاص‌یافته برای تأمین تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس نیز گفت: اعتباری که از طرف معاونت ابلاغ شده، عددی نزدیک به نیم همت است.

جعفری با اشاره به سیاست معاونت برای استفاده از ظرفیت‌های استانی گفت: در کنار اعتبار ابلاغ‌شده، تلاش شده است استان‌ها از ظرفیت‌های موجود در داخل استان نیز استفاده کنند تا دامنه پوشش طرح افزایش پیدا کند. استان‌ها می‌توانند از ظرفیت درآمد‌های اختصاصی، ظرفیت خیرین، سازمان برنامه و بودجه و همچنین ظرفیت‌های موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها و سایر ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که استان‌ها می‌توانند فراتر از اعتبارات ابلاغی، مشارکت و منابع بیشتری را برای اجرای برنامه‌ها جذب کنند، با اشاره به عملکرد استان البرز در سال گذشته گفت: برای نمونه، استان البرز در سال گذشته توانست ۱۳۵ درصد مشارکت نسبت به اعتباری که از سوی معاونت به این استان اختصاص داده شده بود، جذب کند.

جعفری با بیان اینکه انتظار می‌رود سایر استان‌ها نیز از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند، افزود: امیدواریم استان‌ها بتوانند مشارکت بیشتری را جذب کنند و طبیعتاً هرچه میزان مشارکت و منابع جذب‌شده بیشتر باشد، امکان خرید تجهیزات بیشتری فراهم خواهد شد. افزایش مشارکت استان‌ها در تأمین منابع موجب می‌شود تعداد بیشتری از مدارس تحت پوشش قرار بگیرند و تجهیزات ورزشی و بهداشتی بیشتری در اختیار مدارس دارای اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این است که برنامه‌های حوزه تربیت بدنی و سلامت از سطح طراحی و ابلاغ فراتر برود و در مدرسه به اجرا برسد اظهار کرد: تأمین تجهیزات، تقویت نیروی انسانی و توجه به برنامه و محتوا سه محور مهمی هستند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند تا برنامه‌های تربیت بدنی و سلامت در مدارس به شکل مؤثر اجرا شود.

برچسب ها: وزارت آموزش و پرورش ، مدارس ، تجهیزات ورزشی
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