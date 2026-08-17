صادرات پسته خام با پوست به ترکیه متوقف شد

سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد صادرات محموله‌های پسته خام با پوست به مقصد ترکیه تا زمان دریافت شرایط قرنطینه‌ای از این کشور، متوقف شود.

جوان آنلاین: سازمان حفظ نباتات کشور در نامه‌ای خطاب به روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، با اشاره به دریافت اظهاریه سازمان حفظ نباتات کشور ترکیه درباره صادرات پسته خام با پوست، اعلام کرد که این کشور انجام تحلیل خطر آفات و ارائه شرایط قرنطینه‌ای را پیش از صادرات این محصول ضروری دانسته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این نامه، به منظور جلوگیری از برگشت محموله‌های پسته خام با پوست از ترکیه و جلوگیری از تاثیر سوء این موضوع بر صادرات پسته و بروز خسارت برای ذی‌نفعان، مقرر شده است تا زمان دریافت شرایط قرنطینه‌ای از طرف ترکیه، از صادرات این محصول به این کشور خودداری شود.

سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرده است که به محض دریافت شرایط قرنطینه‌ای صادرات پسته خام با پوست، موضوع به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.