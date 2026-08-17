هشدار سفارت روسیه به دولت انگلیس

جوان آنلاین: سفارت روسیه در لندن عصر دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای کوتاه در وب‌سایت این وزارتخانه اعلام کرد: این اقدامات لندن به ناچار عواقبی خواهد داشت که باید در قبال آنها پاسخگو باشد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، این سفارتخانه تاکید کرد: هرچه دخالت لندن در این درگیری عمیق‌تر و حمایت آن از دستگاه تروریستی کی‌یف بیشتر باشد، هزینه آن بیشتر خواهد بود.

پیش از این، روزنامه تایمز به نقل از منابعی در نیرو‌های مسلح اوکراین نوشت که اوکراین استفاده از پهپاد‌های ساخت بریتانیا را برای انجام حملات در عمق خاک روسیه آغاز کرده است.

این روزنامه چاپ انگلیس افزود: پهپاد‌های بریتانیایی برای اولین بار برای انجام حملات در سرزمین اصلی روسیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پهپاد‌های ساخته شده توسط دو شرکت بریتانیایی به اوکراین تحویل داده شده‌اند و نیرو‌های این کشور از این سلاح‌ها برای انجام حملات دوربرد استفاده می‌کنند.