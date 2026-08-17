جوان آنلاین: اکسپرس با اشاره به عملیاتهای مخفیانه اوکراین در خاک روسیه، از جمله عملیات «تار عنکبوت» (Spiderweb) در ژوئن ۲۰۲۵ نوشت که سرویسهای اطلاعاتی اوکراین که از سال ۲۰۱۴ تحت آموزش و حمایت سیا قرار داشتهاند، از تجربیات و حمایت چند کشور اروپایی نیز بهره بردهاند. در عملیات «تار عنکبوت»، بیش از یکصد پهپاد که در کانتینرهایی به داخل روسیه منتقل شده بودند، بهطور همزمان چهار پایگاه هوایی این کشور را هدف قرار دادند و به ادعای اکسپرس، حدود ۴۰ فروند هواپیما منهدم شدند.
به گزارش ایرنا، این نشریه به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی فرانسوی نوشته است که کشورهای حوزه بالتیک و هلند بیشتر در زمینههای فنی به اوکراین کمک کرده و سازمان اطلاعات خارجی فرانسه (DGSE) و سرویس اطلاعات خارجی انگلیس (MI ۶) در بخش عملیاتی از این کشور حمایت کردهاند. همچنین نیروهای ویژه انگلیس و لهستان در کنار آمریکا در آموزش نیروهای اوکراینی مشارکت داشتهاند.
اکسپرس در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد نیروهایی از «سرویس اقدام» وابسته به سازمان اطلاعات خارجی فرانسه و کماندوهای نیروی دریایی فرانسه در اوکراین حضور دارند.
یک منبع در ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه، حضور چتربازهای نیروهای هنگ سیزدهم (Dragons) در اوکراین را تکذیب کرده، اما درباره حضور نیروهای سرویس اقدام و کماندوهای دریایی اظهارنظر نکرده است. این منبع حضور نظامیان فرانسوی را مرتبط با مأموریتهای معمول سفارت فرانسه دانسته است.
این گزارش همچنین حاکی است که همکاری میان اوکراین و کشورهای اروپایی به رابطهای دوطرفه تبدیل شده است، بهگونهای که نیروهای اروپایی علاوه بر آموزش اوکراینیها، برای کسب تجربه از جنگ، شناخت شیوه عملکرد روسیه و آشنایی با شناسایی و کاربرد پهپادها در شرایط واقعی به اوکراین میروند.