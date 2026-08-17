کد خبر: 1374450
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

دانش‌آموزان می‌توانند ایران را به سوی عزت و پیشرفت هدایت کنند

1 رئیس جمهور با تأکید بر فراهم‌سازی بستر رشد علمی تمام دانش‌آموزان کشور گفت: چنانچه شما دانش‌آموزان باور و ایمان داشته باشید، می‌توانید از سد تمام موانع بگذرید.

جوان آنلاین: رویداد چهارمیلیونی «ایران دیجیتال» صبح امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات، معاونان آموزش و پرورش و جمعی از معلمان و دانش‌آموزان برگزیده در سالن اجلاس سران برگزار شد.

به گزارش مهر، مسعود پزشکیان با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد، دانش‌آموز را سرمایه، ثروت و قدرت ایران نامید و اظهار داشت: شما عزیزان ذخایر کشورمان هستید؛ اگر به شکل اصولی و صحیح راه درست را در مسیر شکوفایی استعداد و خلاقیت‌هایتان طی کنید، می‌توانید کشور را از هرگونه گرفتاری نجات دهید.

رئیس‌جمهور با اعلام تعهد دولت برای فراهم‌ساختن بستر‌های رشد و شکوفایی دانش‌آموزان، یادآور شد: در قرآن مفاهیم متعددی وجود دارد که جهانبینی ما را در مسیر رشد و پیشرفت به سوی بی‌نهایت شکل می‌دهد. این مفاهیم پیوسته به دنبال ارتقای سطح زندگی ما به سمت بالا هستند تا آنگونه که خداوند می‌خواهد رشد یابیم. من هم مثل شما یک دانش‌آموز ساده بوده‌ام ولی ضربه‌ای من را بیدار کرد بنابراین برای تحقق اهداف و برنامه‌هایتان، تلنگری نیاز است تا استعداد و سرمایه‌های نهفته در وجود شما شکوفا شود.

پزشکیان با تأکید بر فراهم‌سازی بستر رشد علمی تمام دانش‌آموزان ایران گفت: چنانچه شما دانش‌آموزان باور و ایمان داشته باشید، می‌توانید از سد تمام موانع بگذرید و ایران را به سوی عزت و پیشرفت هدایت کنید. برای این حرکت اثرگذار، کافی است بیدار شوید، خوب ببینید و عمیق یاد بگیرید و به مردم جامعه‌ای که در آن هستید خدمت کنید تا مشکلات برطرف شود.

رئیس‌جمهور از دانش‌آموزان خواست تا به عنوان عنصری فعال و پویا در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی گام بردارند و تصریح کرد: تمام تلاشتان این باشد که در خدمت انسانیت و سربلندی و عزت جامعه خود باشید؛ تمام وجود خود را وقف استان و محله‌ای کنید که در آن درس می‌خوانید و زندگی می‌کنید. تمام وزرا و مسئولان دستگاه‎های اجرایی نیز موظف هستند تلاش کنند تا عدالت آموزشی تحقق یابد.

پزشکیان در تبیین فلسفه نهضت عدالت آموزشی اظهار داشت: هدف ما از توسعه و راه اندازی این نهضت فقط ساخت مدرسه نبوده است، بلکه می‌کوشیم در نقاط تمام کشور و به‌طور خاص در مناطقی که افراد گرفتار هستند یا در محرومیت به سر می‌برند، زمینه را برای تحول و شکوفایی دانش‌آموزان فراهم کنیم، زیرا این وظیفه حاکمیت است که در خدمت تمام اقشار و آحاد جامعه باشد.

رئیس جمهور در تشریح کارکرد هوش مصنوعی، نیاز به باور، اعتقاد و مهارت را از ضرورت‌های اولیه برای حل مسئله برشمرد و گفت: هوش مصنوعی همانند یک جسم است؛ برای آنکه بتوانیم از آن به درستی بهره‌برداری کنیم، طبیعتاً نیازمند مهارت و علم اجرا هستیم. بهره‌گیری از علم و هوش به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند؛ برای آنکه مسائل به درستی حل شوند، فکر، ایده و اندیشه باید به شکل عملی اقدام کنند تا به طور مؤثر شاهد تغییرات باشیم. به عبارت دیگر، زمانی هوش مصنوعی، کلمات و علم معنا و مفهوم پیدا می‌کنند که آن را مبتنی بر ایمان و مهارت در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور به کار بگیریم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: چنانچه کنار گود باشیم و فقط درباره مسائل حرف بزنیم، اما راه حل قابل اجرا ارائه ندهیم، کافی نیست. برای همین تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در خدمت تمام مردم کشورمان باشیم. ایران برای تمام مردم ایران است و به گروه یا جناح خاصی تعلق ندارد. در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها، نخبگان و استعداد‌هایی کشف می‌شود که اگر به آنها توجه کنیم، با خدمتی که به کشور می‌کنند آن را شکوفا خواهند کرد.

رئیس جمهور با تأکید بر این که همواره مهارت و علم با یکدیگر رابطه دارند ادامه داد: علم بدون مهارت و مهارت بدون باور و اعتقاد مشکلی را حل نمی‌کند. باور باید همراه با آگاهی و از سر ایمان باشد. وقتی به خدا و قرآن اعتقاد داشته باشیم، آنگاه تمام صفات خدا همچون خالق، قادر، رحیم، عزیز و زیبا را درک می‌کنیم و اینچنین است که دیگر جایی برای توقف نمی‌ماند.

پزشکیان با اشاره به بهره‌گیری از تمام ابزار‌های آموزشی تصریح کرد: در حین آموزش در مدارس از ابزار‌های مختلف بهره‌گیری شود. تمامی شما عزیزان می‌توانید با پیشرفت‌هایی که رقم می‌زنید بستر شکوفای کشور و همانگونه که مقام معظم رهبری شهیدفرمودند، الهام‌بخش و پیشرو بسازید. شما دانش‌آموزان عزیز آینده سازان کشور هستید و تا جان در بدن دارید، برای میهن کار و تلاش کنید. همه تلاش کنیم تا اقداماتی انجام شود که بیش از گذشته به کشور خدمت کنیم.

در بخش دیگری از این رویداد، دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن قدردانی از حمایت‌های بی‌دریغ رئیس‌جمهور، بیان کرد: رویداد امروز نمادی از تعامل و هم‌افزایی مجموعه همکاران در وزارت ارتباطات، آموزش وپرورش و معاونت علمی و فناوری است که پیوند عمیقی را میان فناوری و نظام تعلیم و تربیت برقرار کرده‌اند.

وزیر ارتباطات با اشاره به پیوست عدالت ارتباطی، گفت: پس از دو سال از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، ۳ هزار و ۵۰۰ روستا از ارتباطات باکیفیت برخوردار هستند و در این زمینه، علیرغم وجود مشکلات، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است. این تحول با مشارکت و تعامل بخش خصوصی حاصل شده است.

در بخشی از این مراسم، با حضور رئیس‌جمهور، در قالب سه گروه ۱۳ نفره از معلمان و دانش‌آموزان برگزیده رویداد ایران دیجیتال با اهدای تندیس تقدیر شد. همچنین تعدادی از دانش‌آموزان و فعالان حوزه ارتباطات و دیجیتال، مسائل و پیشنهادات خود را در این رویداد مطرح کردند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، دانش آموزان ، مدرسه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

شرایط سپرده ارزی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد/ تبدیل ارز به ریال، ممنوع

رونق گرفتن حمل‌ونقل ریلی به خاطر ناامنی دریای سیاه

قیمت گاز در اروپا تا بازگشایی تنگه هرمز کاهش پیدا نمی‌کند

هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان

بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

آغاز موج سفر‌ها به مشهد/ پیش‌بینی جابه‌جایی ۳۰۰ هزار زائر با حمل‌ونقل عمومی

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

کشف کشتی‌غرق‌شده با ۵۰۰ کوزه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

فرشاد پیوس سرمربی مس رفسنجان شد

گزارش‌هایی از حمله موشکی به شمال‌شرق اربیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار