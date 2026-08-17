جوان آنلاین: دادههای رسمی چین در روز دوشنبه نشان داد که فروش خردهفروشی در ژوئیه بر مبنای سالانه تنها ۰.۶ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد یک درصدی در ژوئن کمتر است. فروش خردهفروشی در ماه گذشته، با وجود هزینههای گردشگری تابستانی، بسیار کمتر از تخمین تحلیلگران مبنی بر رشد ۱.۵ درصدی در نظرسنجی رویترز بود.
به گزارش ایسنا، رشد تولید صنعتی نیز ۴.۵ درصد در ژوئیه افزایش یافت که ضعیفتر از نرخ ۴.۸ درصدی پیشبینی شده و پایینتر از نرخ رشد ۵.۳ درصدی در ژوئن بود.
آغاز سه ماهه سوم در ژوئیه، نگرانیها را در مورد وضعیت اقتصاد چین که در سه ماهه دوم شاهد ضعیفترین رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۲ بود، تشدید کرد. اقتصاد چین بین آوریل تا ژوئن تنها ۴.۳ درصد رشد کرد. این ضعف در ژوئیه ادامه یافت و اکثر شاخصهای اقتصادی کمتر از انتظارات تحلیلگران بودند.
کند شدن رشد اقتصادی چین برای تقاضای نفت خام چین در آینده نوید خوبی نمیدهد. با این حال، چین یک خریدار فرصتطلب بزرگ نفت خام است که از قیمتهای پایین نفت برای ذخیرهسازی نفت استفاده میکند و این امر به پکن اجازه میدهد در صورت افزایش قیمت نفت یا کاهش عرضه، همانطور که در ماههای اخیر به دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران رخ داده است، واردات نفت خام را کاهش دهد.
دادههای گمرک در اوایل ماه جاری نشان داد که کل واردات نفت خام چین در ژوئیه، ۲۲ درصد نسبت به ژوئن رشد کرده و به میانگین ۸.۴۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
تخمین زده میشود که چین در ژوئیه که فعالیت پالایشگاهها همچنان پایین ماند، حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام به ذخایر عظیم خود اضافه کرده است. طبق محاسبات کلاید راسل، ستوننویس رویترز، بر اساس دادههای رسمی موجود چین، به نظر میرسد روند برداشت از ذخایر که در ماههای مه و ژوئن مشاهده شد، در ژوئیه معکوس شده است.
جدیدترین برآوردها نشان میدهد که ذخایر عظیم نفت خام چین، پنج ماه پس از بدترین اختلال در عرضه جهانی نفت که با تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران و مسدود شدن تنگه هرمز آغاز شد، عمدتا در حدود ۱.۲ میلیارد بشکه باقی مانده است. چین در بحبوحه درگیریها، واردات کلی نفت خام خود را کاهش داده بود، زیرا پالایشگاههای این کشور نرخ فعالیت خود را کاهش دادند و مقامات صادرات سوخت را برای محافظت از عرضه داخلی محدود کردند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، اکنون چین برخی از محدودیتهای صادرات سوخت را کاهش داده که به افزایش واردات نفت خام در ژوئیه منجر شد. افزایش واردات نفت خام در ژوئیه، احتمالا باعث ذخیرهسازی مجدد شده که برای بازار غافلگیرکننده بوده و احتمالا نشاندهنده ادامه ضعف تقاضای داخلی و حجم پالایش است.