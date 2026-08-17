جوان آنلاین: فردین معصومی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به دیدارش با آرتور تایمازوف ستاره سابق سنگین وزن کشتی آزاد جهان از ازبکستان و دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک و ۲ طلا، ۲ نقره و یک برنز جهان، اظهار کرد: پیش از دیدار با تایمازوف بر سر مزار مرحوم بسیک کودوخوف چهره شاخص و عنوان دار کشتی جهان از روسیه حاضر شدیم و با اهدای گل به او ادای احترام کردم.

به گزارش ایسنا، نایب قهرمان ۲۰۰۷ جهان افزود: برای من خیلی جالب بود که تایمازوف در همان لحظات نخست دیدارمان پیگیر احوال علیرضا حیدری، عباس جدیدی، علیرضا رضایی، کمیل قاسمی و منصورخان برزگر شد و خیلی راجب آن‌ها از من سوال کرد. همچنین با علیرضا حیدری به صورت تلفنی صحبت کرد. او همچنین از رضا یزدانی خیلی پرس و جو کرد.

دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان، افزود: از تایمازوف پرسیدم که نظرت درباره سنگین وزن‌هایی که با آن‌ها کشتی گرفتی چیست؟ او هم در پاسخ گفت همیشه وقتی با رقبای ایرانی مبارزه داشتم حواسم را خیلی جمع می‌کردم و با همه توان مبارزه می‌کردم چرا که همه از برترین کشتی‌گیران جهان بودند. او همچنین گفت خوشحالم که امیررضا را می‌بینم که مبارزه می‌کند و گفت وقتی او را می‌بینم یاد المپیک سیدنی خودم افتادم چرا که استایل او تقریبا شبیه خودم است.

وی در پایان گفت: او برای امیررضا آرزوی موفقیت کرد و امیررضا هم از او خواست که فردا سه‌شنبه در تمرین او حاضر شود و با امیررضا تمرین کند که او هم قبول کرد و گفت: ۱۵ سال است که روی تشک کشتی نرفته‌ام، اما چون شما مهمان من هستید می‌آیم.