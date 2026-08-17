هنوز منشأ آلودگی نفتی سواحل قشم مشخص نیست

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت:در حال حاضر هیچ مدرک مستقلی در اختیار نداریم که نشان دهد آلودگی‌های ایجاد شده در سواحل قشم و بخش‌هایی از جزیره هنگام دقیقاً از کدام منبع ایجاد شده است. یکی از احتمالات، نشت از خطوط انتقال و احتمال دیگر شناورهاست، اما بررسی‌ها هنوز به نتیجه قابل اتکایی نرسیده است.

جوان آنلاین: مسعود پل‌مه در پاسخ به این سوال آیا ممکن است شناورها عامل اصلی آلودگی‌های نفتی در سواحل قشم و هنگام باشند، گفت: احتمال دارد منشأ این آلودگی‌ها شناور باشد، اما هنوز هیچ مدرک مستقلی که بتواند منشأ آلودگی یا متهم ردیف اول را مشخص کند، به دست نیامده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: کشتی‌ها برای جدا کردن آب از روغن سیستمی دارند که وظیفه آن جداسازی روغن از آب‌های آلوده‌شده در جریان فعالیت موتور و ژنراتور است. در صورتی که چنین سیستمی در شناور وجود نداشته باشد یا دچار خرابی و نقص شده باشد و آب آلوده به دریا تخلیه شود، ممکن است منشأ آلودگی، شناور باشد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تصریح کرد: احتمال دیگر این است که آلودگی وارد مخازن آب توازن کشتی شده باشد؛ یعنی کشتی‌ها هنگام بارگیری و تخلیه بار برای حفظ تعادل خود از آب توازن استفاده می‌کنند و اگر این آب آلوده باشد، هنگام تخلیه می‌تواند آلودگی را به سطح دریا منتقل کند. البته برای هر یک از این موارد کنترل‌های لازم وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر آلودگی سنگین‌تر و مربوط به نفت خام یا سوخت مصرفی کشتی باشد، احتمالات دیگری مطرح می‌شود. برای مثال ممکن است مخازن سوخت یک کشتی آسیب دیده و در نتیجه سوخت به دریا نشت کرده باشد.

پل‌مه بیان کرد: اگر نفت سنگین یا نفت خام منشأ آلودگی باشد، احتمال دارد یک کشتی یا تانکری حامل نفت در مسیر حرکت با شناور دیگری، اسکله یا صخره برخورد کرده و در اثر آسیب‌دیدگی مخازن، نفت خام به دریا نشت کرده باشد.

وی با تأکید بر اینکه هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره منشأ آلودگی اظهارنظر کرد، افزود: بر اساس اطلاعاتی که از بنادر جنوب و همکارانمان دریافت کرده‌ایم، حجم آلودگی به نظر می‌رسد حاصل ریزش نفت خام از مخازن باشد. این مخازن می‌تواند متعلق به شناورها، یا بخش ثابت نگهدارنده سوخت برای انتقال به کشتی یا خطوط انتقال نفت خام به کشتی باشد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران بیان کرد: بنابراین یکی از این موارد می‌تواند منشأ آلودگی باشد، اما در حال حاضر هیچ مدرک مستقلی در اختیار نداریم که نشان دهد آلودگی دقیقاً از کدام منبع ایجاد شده است. یکی از احتمالات نشت از خطوط انتقال و احتمال دیگر شناورهاست، اما بررسی‌ها هنوز به نتیجه قابل اتکایی نرسیده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با آلودگی نیز گفت: اقدامات اولیه برای رفع آلودگی آغاز شده و گروه‌های پاکسازی محیط زیست در آب و سواحل اقدامات لازم را انجام داده‌اند. خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت فعال در این موضوع مشارکت کرده‌اند و بخش خصوصی نیز از تمام امکانات در اختیار خود برای افزایش سرعت عملیات و اطمینان از پاکسازی میدانی استفاده می‌کند.