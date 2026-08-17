کد خبر: 1374421
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵
اقتصاد » اخبار کلی
دبیرکل انجمن کشتیرانی:

هنوز منشأ آلودگی نفتی سواحل قشم مشخص نیست

قشم دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت:در حال حاضر هیچ مدرک مستقلی در اختیار نداریم که نشان دهد آلودگی‌های ایجاد شده در سواحل قشم و بخش‌هایی از جزیره هنگام دقیقاً از کدام منبع ایجاد شده است. یکی از احتمالات، نشت از خطوط انتقال و احتمال دیگر شناورهاست، اما بررسی‌ها هنوز به نتیجه قابل اتکایی نرسیده است.

جوان آنلاین: مسعود پل‌مه در پاسخ به این سوال آیا ممکن است شناورها عامل اصلی آلودگی‌های نفتی در سواحل قشم و هنگام باشند، گفت: احتمال دارد منشأ این آلودگی‌ها شناور باشد، اما هنوز هیچ مدرک مستقلی که بتواند منشأ آلودگی یا متهم ردیف اول را مشخص کند، به دست نیامده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: کشتی‌ها برای جدا کردن آب از روغن سیستمی دارند که وظیفه آن جداسازی روغن از آب‌های آلوده‌شده در جریان فعالیت موتور و ژنراتور است. در صورتی که چنین سیستمی در شناور وجود نداشته باشد یا دچار خرابی و نقص شده باشد و آب آلوده به دریا تخلیه شود، ممکن است منشأ آلودگی، شناور باشد.

 دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تصریح کرد: احتمال دیگر این است که آلودگی وارد مخازن آب توازن کشتی شده باشد؛ یعنی کشتی‌ها هنگام بارگیری و تخلیه بار برای حفظ تعادل خود از آب توازن استفاده می‌کنند و اگر این آب آلوده باشد، هنگام تخلیه می‌تواند آلودگی را به سطح دریا منتقل کند. البته برای هر یک از این موارد کنترل‌های لازم وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر آلودگی سنگین‌تر و مربوط به نفت خام یا سوخت مصرفی کشتی باشد، احتمالات دیگری مطرح می‌شود. برای مثال ممکن است مخازن سوخت یک کشتی آسیب دیده و در نتیجه سوخت به دریا نشت کرده باشد.

پل‌مه بیان کرد: اگر نفت سنگین یا نفت خام منشأ آلودگی باشد، احتمال دارد یک کشتی  یا تانکری حامل نفت در مسیر حرکت با شناور دیگری، اسکله یا صخره برخورد کرده و در اثر آسیب‌دیدگی مخازن، نفت خام به دریا نشت کرده باشد.

وی با تأکید بر اینکه هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره منشأ آلودگی اظهارنظر کرد، افزود: بر اساس اطلاعاتی که از بنادر جنوب و همکارانمان دریافت کرده‌ایم، حجم آلودگی به نظر می‌رسد حاصل ریزش نفت خام از مخازن باشد. این مخازن می‌تواند متعلق به شناورها، یا بخش ثابت نگهدارنده سوخت برای انتقال به کشتی یا خطوط انتقال نفت خام به کشتی باشد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران بیان کرد: بنابراین یکی از این موارد می‌تواند منشأ آلودگی باشد، اما در حال حاضر هیچ مدرک مستقلی در اختیار نداریم که نشان دهد آلودگی دقیقاً از کدام منبع ایجاد شده است. یکی از احتمالات نشت از خطوط انتقال و احتمال دیگر شناورهاست، اما بررسی‌ها هنوز به نتیجه قابل اتکایی نرسیده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با آلودگی نیز گفت: اقدامات اولیه برای رفع آلودگی آغاز شده و گروه‌های پاکسازی محیط زیست در آب و سواحل اقدامات لازم را انجام داده‌اند. خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت فعال در این موضوع مشارکت کرده‌اند و بخش خصوصی نیز از تمام امکانات در اختیار خود برای افزایش سرعت عملیات و اطمینان از پاکسازی میدانی استفاده می‌کند.

برچسب ها: آلودگی نفتی ، جزیره قشم ، خطوط کشتیرانی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

شرایط سپرده ارزی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد/ تبدیل ارز به ریال، ممنوع

رونق گرفتن حمل‌ونقل ریلی به خاطر ناامنی دریای سیاه

قیمت گاز در اروپا تا بازگشایی تنگه هرمز کاهش پیدا نمی‌کند

هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان

بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

آغاز موج سفر‌ها به مشهد/ پیش‌بینی جابه‌جایی ۳۰۰ هزار زائر با حمل‌ونقل عمومی

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

کشف کشتی‌غرق‌شده با ۵۰۰ کوزه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

فرشاد پیوس سرمربی مس رفسنجان شد

گزارش‌هایی از حمله موشکی به شمال‌شرق اربیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار