مفتی جعفری لبنان از رئیس جمهوری این کشور خواست به توافق ملی برای حل بحران روی آورد و منتظر جلب رضایت آمریکا و رژیم صهیونیستی نماند.

جوان آنلاین: « شیخ احمد قبلان»در نامه ای سرگشاده، از جوزف عون رئیس جمهوری لبنان خواست که به توافق ملی برای حل بحران این کشور روی آورد.

وی درباره دلبستن به قدرتهای خارجی هشدار داد و حمایت از لبنان را در گرو مشارکت داخلی دانست.

قبلان نوشت: تحولاتی که در منطقه جریان دارد بسیار خطرناک است، واشنگتن و تل آویو نمی توانند لبنان را ببلعند. راهکار در تقویت جبهه داخلی و توجه به توافق به نجات لبنان و نیفتادن در دام درگیری های طایفه ای است.

مفتی لبنان افزود: آنچه قوه مجربه انجام می دهد، به مثابه طرح نابودی طایفه ای خاص است. این طایفه جانفشانی های زیادی در برابر اشغالگران اسرائیلی و حمایت از کشور انجام داده است. عون کشور را در برابر گزینه هایی قرار داده که با وحدت ملی در تعارض و اکنون موظف به تغییر این رویکرد است.

او در ادامه به تمجید از جنبش امل و حزب الله لبنان پرداخت و گفت که این دو جانفشانی های زیادی در برابر اشغالگران اسرائیلی انجام داده اند و بقای امروز دولت لبنان مدیون آنها است.

قبلان از رویکرد نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز تمجید و اضافه کرد: او در تمام دوران کاری خود بر صیانت از نمایندگی واقعی ملی پافشاری کرده و باید توجه داشت که کشور بر پایه شراکت ملی، فرمول توافقی و پیکره ای واحد استوار است.

مفتی لبنان در این نامه به دل نبستن به بیگانگان و ضرورت پرهیز از نادیده گرفتن منافع ملی، تاکید کرد و افزود: لبنان نمی تواند به دنبال جلب رضایت واشنگتن یا بروکسل یا تل آویو باشد و منافع ملی را نادیده بگیرد.

وی خواستار وحدت اسلام و مسیحیت در لبنان شد.

قبلان گفت: تحولات جاری در منطقه موازنه قوا را تغییر داده است. آنچه اسرائیل در غزه، کرانه باختری و جنوب سوریه انجام می دهد، تاکیدی بر طمع ورزی و اشغالگری آن و توان مقاومت و آمادگی آن یک عامل بازدارنده است.