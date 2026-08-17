ادامه روند صعودی در بورس

بورس امروز در سومین روز معاملاتی هفته به روند روزهای اخیر ادامه داد و بار دیگر با رشد محسوس روبرو شد؛ به گونه‌ای که شاخص کل بیش از ۱۳۱ هزار واحد رشد کرد.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس و شاخص هم وزن هر دو با رشد قابل توجهی همراه شدند و شاخص کل توانست ۱۳۱ هزار و ۵۶۹ واحد و شاخص کل هم وزن ۳۶ هزار و ۵۱۶ واحد رشد کردند.

به گزارش ایسنا، بدین ترتیب عدد شاخص کل و شاخص هم وزن به ترتیب به پنج میلیون و ۸۹۷ هزار واحد و یک میلیون و ۶۶۴ واحد رسیدند.

تعداد معاملات نیز در این روز ۶۷۱ هزار و ۶۵۷ واحد را ثبت کردند. ارزش معاملات نیز در مرز ۲۹ همت قرار گرفت.

نمادهای تاثیرگذار نیز شامل فملی، شپنا، شستا، فولاد، شبندر، وبملت و وغدیر بوده‌اند.

بازار فرابورس نیز در روز دوشنبه با رشد همراه شد و شاخص کل آن ۸۹۸ واحد رشد کرد و به ۴۷ هزار و ۶۱۴ واحد رسید.

تعداد معاملات نیز به عدد ۴۴۲ هزار و ۴۹۷ فقره رسید.

نمادهای تاثیرگذار بر فرابورس نیز شامل فجهان، بپاس، فزر، آریا، کگهر، آریان و ومپنا بوده‌اند.