رئیس شورای شهر تهران گفت: انبار نفت شهران نباید به شکل فعلی ادامه فعالیت دهد و باید برای جابه‌جایی آن اقدام شود.

جوان آنلاین: مهدی چمران، در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، افزود: در شرایط بحرانی افزود: بازگو کردن واقعیت‌ها، به‌ویژه زمانی که در تعارض با خواسته قدرت‌ها و قدرتمندان باشد، کار ساده‌ای نیست و ممکن است هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد. نمونه آن را در لبنان و دیگر مناطق بحران‌زده شاهد بوده‌ایم که شماری از خبرنگاران برای بیان واقعیت‌های موجود جان خود را از دست داده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: خبرنگاران می‌توانند در موضوعات مختلف، از مسائل شهری و سیاسی گرفته تا مسائل نظامی و بین‌المللی، سخنان و تصمیمات سیاستمداران را با دقت بررسی و درباره آن اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: وقتی یک سیاستمدار سخنی جدی مطرح می‌کند و پس از ایجاد واکنش‌های گسترده گفته می‌شود که «شوخی کرده است»، این موضوع نیز می‌تواند محل بررسی و پرسش خبرنگاران باشد.

وی با تأکید بر اینکه طرح جامع شهر تهران نباید یک برنامه ثابت و غیرقابل تغییر تلقی شود، گفت: طرح‌های شهری در دنیا از حالت «صلب و خشک» و مدت‌دار خارج شده‌اند و برای اصلاح و به‌روزرسانی آنها در طول زمان، سازوکارهای مشخصی پیش‌بینی شده است.

چمران اظهار کرد: نمی‌توان شهری را یک‌باره شکل داد و برنامه‌ای برای آن تدوین کرد و بعد از ۲۰ یا ۲۵ سال گفت که همه چیز باید تغییر کند؛ چراکه چنین رویکردی می‌تواند خسارت‌های زیادی به شهر وارد کند. به همین دلیل، در برنامه‌ریزی شهری در دنیا، به‌ویژه برای شهرهای بزرگ، سازوکارهایی برای اصلاح طرح‌ها در حین اجرا پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در تهران نیز طرح جامع به گونه‌ای تهیه شده که هر زمان در جریان اجرای آن نیاز به اصلاح وجود داشته باشد، این اصلاحات بتواند در چارچوب قانون انجام شود. شهرداری، شورای شهر و مشاوران طرح جامع می‌توانند موارد اصلاحی را بررسی و پیشنهاد کنند و در حدود اختیارات، آنها را به کمیسیون ماده ۵ ارائه دهند. مواردی که از حدود اختیارات این کمیسیون فراتر باشد نیز به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات ایجادشده در اجرای طرح جامع گفت: برای مثال، ممکن است خط حریم از وسط یک ملک مسکونی عبور کرده باشد. طبیعی است که نمی‌توان یک ملک را به شکلی تقسیم کرد که بخشی از آن در حریم و بخش دیگر خارج از حریم قرار بگیرد. این مسائل در طول اجرای طرح شناسایی می‌شود و امکان اصلاح آنها در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد.

چمران ادامه داد: حتی در سال نخست اجرای طرح جامع، تعداد زیادی پیشنهاد اصلاحی از سوی مناطق شهرداری ارائه شد. به یاد دارم حدود ۶۰۰ و چند مورد پیشنهاد مطرح شد و یک روز کامل از صبح تا غروب این موارد به‌صورت دقیق بررسی شد. در نتیجه این بررسی‌ها، مواردی از جمله اضافه شدن فضاهای سبز و حل برخی اختلافات و اشکالات موجود در طرح اصلاح شد.

وی با تأکید بر اینکه این روند باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد، گفت: اصلاحات طرح جامع باید هر سال مورد بررسی قرار گیرد و در کنار آن، بازبینی پنج‌ساله نیز پیش‌بینی شده است. البته بازبینی پنج‌ساله به معنای برهم زدن اصول طرح جامع نیست، بلکه بررسی جامع‌تر شرایط و اصلاح مواردی است که در طول اجرای طرح نیاز به تغییر پیدا کرده‌اند.

چمران با اشاره به شرایط خاص تهران از نظر منابع آب، وضعیت هوا و محدودیت‌های زیست‌محیطی تصریح کرد: افزایش تراکم به‌صورت کلی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تهران باشد. درباره فضای سبز نیز اگرچه تهران به سرانه قانونی حدود ۱۶ مترمربع برای هر نفر رسیده است، اما این سرانه در مناطق و محلات مختلف یکسان نیست و برخی مناطق مانند مناطق ۹، ۱۱ و ۱۲ با کمبود فضای سبز مواجه‌اند و در برخی مناطق شرایط متفاوت است. این موارد نیز می‌تواند در فرآیند بازنگری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: بازنگری طرح جامع نیز دارای قانون و چارچوب مشخص است و قرار نیست با بازنگری، تمام اصول علمی و اساسی طرح کنار گذاشته شود و پیشنهادهای اصلاحی ابتدا توسط مشاوران بررسی می‌شود و پس از آن، در صورت نیاز در شورا مطرح خواهد شد و بسته به حدود اختیارات، در کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طرح جامع تهران از استحکام و ویژگی‌های خاصی برخوردار است، افزود: این طرح از نخستین طرح‌های جامعی بود که در کشور با چنین رویکردی تهیه شد و تعداد شهرهایی که از این روش استفاده کرده‌اند نیز محدود است. برخی شهرها نیز اخیراً به سمت همین شیوه حرکت کرده‌اند.

چمران تأکید کرد: بنابراین این تصور که ممکن است یک روز به‌صورت ناگهانی اصول طرح جامع تغییر کند یا تراکم شهر به شکل یکباره افزایش یابد، صحیح نیست. هر اصلاحی که مورد نیاز باشد باید پس از بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی انجام شود.

وی درباره وضعیت سوخت اتوبوس‌های شرکت واحد نیز گفت: در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره میزان و کیفیت سوخت مصرفی اتوبوس‌ها ندارم و این موضوع را در نشست‌هایی که با معاونت انرژی ریاست‌جمهوری داشته و خواهیم داشت، دنبال می‌کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در مقطعی اعلام شده بود سوختی که در اختیار شرکت واحد قرار می‌گیرد نباید از حد مجاز فاصله زیادی داشته باشد. حتی سال گذشته نیز به‌صورت کتبی استعلام کردیم و رقمی درباره میزان مجاز مطرح شد. اکنون از مسئولان مربوطه می‌خواهیم این موضوع را به‌صورت رسمی و مکتوب اعلام کنند تا بتوانیم آن را به‌طور جدی پیگیری کنیم.

چمران گفت: تلاش ما این است که موضوع کیفیت و میزان سوخت مصرفی اتوبوس‌ها را از مسیرهای قانونی و با استناد به اطلاعات رسمی دنبال کنیم تا تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس مستندات دقیق انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت جابه‌جایی انبار نفت موجود در محدوده شهران گفت: معتقدیم این محل دیگر نباید به‌عنوان انبار نفت مورد استفاده قرار گیرد و در صورت نیاز به ایجاد انبارهای کوچک، باید این موضوع با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت کامل الزامات ایمنی انجام شود.

چمران با اشاره به سابقه پیگیری موضوع انتقال انبار نفت اظهار کرد: سال‌هاست درباره جابه‌جایی این انبار صحبت می‌کنیم. حتی در دوره‌ای، مسئولان وزارت نفت برای پیدا کردن محل جدید اقدام کردند و در نهایت مکانی در آن سوی کرج برای انتقال انبار نفت در نظر گرفته شد، اما موضوع دسترسی سریع به سوخت به‌عنوان یکی از دلایل مخالفت با انتقال کامل مطرح شد.

وی افزود: پیشنهاد ما این بوده و هست که اگر به دلیل ضرورت دسترسی سریع، وجود انبارهای کوچک اجتناب‌ناپذیر است، این انبارها در نقاط مختلف و با رعایت کامل قوانین و الزامات ایمنی احداث شوند؛ به‌گونه‌ای که در برابر حوادثی مانند آتش‌سوزی و انفجار، مقاومت و ایمنی لازم را داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ظرفیت انبار نفت گفت: اگر ظرفیت موجود بیش از میزان فعلی بود، قطعاً خسارت‌های ناشی از حادثه می‌توانست بسیار بیشتر باشد، اما حتی با همین میزان نیز ضرورت تعیین تکلیف این مجموعه همچنان وجود دارد.

چمران ادامه داد: پس از اتفاقات اخیر نیز مجدداً در این خصوص نامه‌نگاری کرده‌ایم. خودم نیز چندین بار از محل بازدید داشته‌ام؛ هم در زمان آتش‌سوزی و هم پس از آن و هنگام جمع‌آوری و ساماندهی محل. تأکید ما این است که این موضوع باید به‌صورت جدی تعیین تکلیف شود.

وی درباره برنامه چهار ساله شهرداری تهران گفت: دوره چهار ساله برنامه قبلی به پایان رسیده است، اما با توجه به اینکه برنامه جدید هنوز آماده نشده بود، نمی‌توانستیم شهر را بدون برنامه اداره کنیم. به همین دلیل، برنامه قبلی برای یک سال دیگر تمدید و این موضوع در قانون بودجه نیز تثبیت و تصویب شد.

چمران افزود: بودجه سال جاری نیز بر مبنای همان برنامه چهار ساله گذشته تنظیم شده است، اما از شهرداری تهران خواسته‌ایم از هم‌اکنون تدوین برنامه جدید را آغاز کند تا برنامه برای بررسی و تصویب به شورا ارائه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: برنامه جدید باید به‌موقع تهیه و برای تصویب به شورای شهر ارائه شود تا مدیریت شهری بتواند اقدامات و بودجه‌های سال‌های آینده را بر اساس یک برنامه مشخص و مصوب دنبال کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره پروژه «خانه‌های ریز»، گفت: مشخص نیست این واحدهای مسکونی با متراژ پایین تا چه اندازه مورد استقبال قرار بگیرند و باید دید تا چه حد با فرهنگ زندگی و آپارتمان‌نشینی در ایران سازگار هستند.

چمران با اشاره به تغییر الگوی ساخت‌وساز در سال‌های گذشته اظهار کرد: در گذشته ساختمان‌های چندطبقه در شهرها اتفاقی کم‌سابقه و حتی عجیب محسوب می‌شدند، اما امروز آپارتمان‌نشینی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی شهری تبدیل شده است.

وی افزود: با این حال، نمی‌توان بدون توجه به فرهنگ و نیازهای خانوار ایرانی، صرفاً به سمت ساخت واحدهای کوچک رفت. اگر قرار است چنین واحدهایی ساخته شوند، باید در طراحی آنها نیازهای واقعی ساکنان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برای نمونه، می‌توان در طراحی این واحدها فضاهای باز یا فضاهایی مشابه حیاط‌های سنتی پیش‌بینی کرد تا بخشی از نیازهایی که مردم در گذشته در خانه‌های حیاط‌دار داشتند، در الگوی جدید مسکن نیز تأمین شود.

چمران تأکید کرد: این موضوع بیش از آنکه صرفاً به ضوابط شهرسازی مربوط باشد، به نحوه طراحی ساختمان و ارتباط میان طراحی مسکن و نیازهای ساکنان بازمی‌گردد و باید از این منظر مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات ناشی از لغو ضوابط مربوط به استفاده شبانه از پارکینگ‌ها گفت: این ضوابط برای تأمین پارکینگ مورد نیاز شهروندان در ساعات شب پیش‌بینی شده بود، اما با لغو آن توسط دیوان عدالت اداری، مشکلاتی در زمینه تأمین پارکینگ در برخی محلات ایجاد شده است.

چمران اظهار کرد: بر اساس این قانون، پارکینگ‌ها صرفاً در ساعات شب برای تأمین نیاز پارک خودرو مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما اکنون با لغو این ضابطه، در برخی کوچه‌ها شهروندان با مشکل جدی برای پارک خودرو مواجه هستند.

وی افزود: یکی از پیشنهادها این بود که فردی که امکان تأمین پارکینگ در ملک خود را ندارد، هزینه مربوط به آن را به شهرداری پرداخت کند تا شهرداری در همان محدوده یا اطراف آن، پارکینگ عمومی احداث کند. همچنین پیشنهاد شده بود افراد بتوانند در محدوده نزدیک محل سکونت خود پارکینگ خریداری کنند.

چمران ادامه داد: خرید جداگانه پارکینگ در عمل با مشکلات ثبتی مواجه است و امکان ثبت مستقل آن در بسیاری از موارد وجود ندارد؛ به همین دلیل این راهکار نیز تاکنون به شکل مطلوب عملیاتی نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: احداث پارکینگ‌های عمومی توسط شهرداری نیز با مسائل و محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو است و برخی موضوعات ثبتی و حقوقی همچنان در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هنوز نتیجه نهایی این موضوع و وضعیت قانونی آن به‌صورت رسمی به ما اعلام نشده است و تا زمان مشخص شدن تکلیف، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.