جوان آنلاین: «عنایه عزالدین» با اشاره به جنایات اسرائیل در روستاها و شهرکهای جنوب لبنان اظهار داشت: زنان و کودکان در قلب صحنه های خونین این جنایات هستند، خانوادهها کشته میشوند اما برخی با این موضوع طوری رفتار میکنند که گویی آنها فقط آمار و ارقامی هستند که به تلفات روز دیگر اضافه شدهاند.
عزالدین تصریح کرد: آنچه از جنایت خطرناکتر است، عادت کردن به آن است و آنچه از صحنه مرگ خطرناکتر است، این است که مرگ اعضای یک خانواده فقط به یک خبر تبدیل شود.
او با اشاره به اینکه تداوم حملات رژیم صهیونیستی مانع از بازگشت ساکنان جنوب لبنان می شود و ادامه زندگی آنها در سرزمین شان را دشوار می کند، گفت که این حملات جغرافیا، محیط زیست، حافظه، هویت و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و آینده آنها را با مشکل رو به رو می کند.
این نماینده پارلمان لبنان ادامه داد: خانهها منفجر و مدارس و درمانگاهها نابود میشوند، محلهها از بین میروند و زمین ها سوزانده میشود، گویی هدف نه تنها هدف قرار دادن حال مردم جنوب، بلکه نابودی زندگی آنها در آینده است.
عزالدین اضافه کرد: در حالی که جنوب روز به روز بهای سنگینی را با خون فرزندان، سرزمین و آیندهاش میپردازد و صحنه سیاسی از واشنگتن تا رم امتداد دارد، سئوال مطرح این است که آیا ادامه تکیه بر همان سازوکارها، همان ابزارها و همان رویکردها میتواند به نتایج متفاوتی منجر شود؟
وی گفت: ضربالمثلی وجود دارد که ما اغلب تکرار میکنیم؛ «دیوانگی یعنی بارها و بارها یک کار را انجام دادن و انتظار نتایج متفاوت داشتن».
ارتش رژیم صهیونیستی با وجود توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتشبس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.
لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.