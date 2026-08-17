سیاستمدار لبنانی: صلح نباید به قیمت از دست رفتن حاکمیت باشد

سیاستمدار لبنانی ضمن انتقاد شدید از «توافق چارچوب» میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، گفت: صلح نباید به قیمت از دست رفتن حاکمیت و حقوق لبنان باشد.

جوان آنلاین: «سزار المعلوف» نماینده سابق پارلمان لبنان در مورد توافق لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: توافقنامه چارچوب در شکل کنونی خود، بی معنی، مایه ننگ و خواری دولت لبنان است؛ موضوعی که بازنگری جدی و مسئولانه را می‌طلبد تا کرامت لبنان و حاکمیت و حقوق مردم آن حفظ شود.

وی تصریح کرد: تداوم مذاکرات زیر آتش و همزمان با کشتار کودکان و زنان و مردم در جنوب کشور، اوج کینه و طمع ورزی دشمن اسرائیلی را نمایان می‌سازد. صلح واقعی با قدرت و اوباش‌گری، جنایت و اشغالگری محقق نمی‌شود. آری به صلح اما نه صلحی که همراه با تسلیم باشد.

المعلوف افزود: صلح نباید به قیمت از دست رفتن حاکمیت، کرامت و حقوق لبنان باشد بلکه باید با عقب‌نشینی کامل از اراضی اشغال شده، بازگرداندن اسیران، توقف حملات و پایبندی به بازسازی ویرانه‌های جنگ و جبران خسارت مردم ما محقق شود.

این سیاستمدار لبنانی گفت: زمان آن فرا رسیده است که لبنان موضعی روشن و قاطع اتخاذ کند و مذاکرات از موضعی حامی کرامت دولت، حقوق مردم و حاکمیت وطن دنبال کند نه از موضع کرنش، تهدید و زیر آتش.

گفتنی است که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.

لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.