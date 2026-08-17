تحریم تازه قاضی دیوان عالی برزیل؛ اهرم واشنگتن برای تشدید فشار بر دولت داسیلوا

جوان آنلاین: دولت آمریکا در حال بررسی اعمال تحریمهای جدید علیه الکساندر د مورائس یکی از قضات دیوان عالی برزیل است؛ اقدامی که روابط میان ۲ کشور را در معرض سقوط به پایینترین سطح خود در دهههای اخیر قرار داده است.
این قاضی قدرتمند برزیلی سال گذشته به بهانه حقوق بشر تحریم شد، اما مدتی بعد تحریمها لغو شدند.
تمرکز دوباره واشنگتن بر این قاضی میتواند شکاف با برازیلیا در حوزههای تجارت و سیاست را گسترش دهد؛ امری که سایهای سنگین بر انتخابات پیش روی بزرگترین دموکراسی آمریکای لاتین انداخته است.
د مورائس حدود یک سال پیش، تحت قانون مگنیتسکی جهانی (Global Magnitsky Act) تحریم شد؛ این قانون ابزاری قانونی در اختیار دولت ایالات متحده است که به واشنگتن اجازه میدهد بدون نیاز به اجماع بینالمللی یا حکم دادگاههای جهانی، افراد و نهادها را در سراسر دنیا به صورت هدفمند تحریم کند.
این تحریمها شامل مسدود کردن داراییهای فرد در آمریکا و ممنوعیت همکاری شرکتها و شهروندان آمریکایی با فردِ تحت تحریم است.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا، وی را به «کارزار سرکوبگرانه سانسور، بازداشتهای خودسرانه که ناقض حقوق بشر است، و پیگردهای سیاسی» (از جمله علیه ژائیر بولسونارو رئیسجمهوری سابق برزیل) متهم کرده بود.
بولسونارو، سیاستمدار پوپولیست راست گرا که متحد دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا است، سال گذشته پس از محکومیت به توطئه برای کودتا، به ۲۷ سال زندان محکوم شد. با این حال، تحریمهای علیه این قاضی، همسر او و یکی از شرکتهای خانوادگی آنها در دسامبر گذشته (دی ماه)، پس از گفتوگوهای ترامپ و لولا داسیلوا همتای برزیلی او لغو شد.
به گفته یک منبع آگاه، توجه دوباره آمریکا به پرونده دِ مورائس تا حدی با پروندهای مرتبط است که در برزیل بحثهایی درباره آزادی مطبوعات برانگیخته است. دِ مورائس در چارچوب تحقیقات درباره گزارشهای رسانهای مرتبط با یکی دیگر از قضات دیوان عالی و خانواده او، مجوز بازرسی از محل سکونت یک روزنامهنگار و دو منبع خبری را صادر کرد.
وی استدلال کرده بود اطلاعات منتشرشده بهطور غیرقانونی به دست آمده و افشای آن میتواند امنیت خانواده این قاضی را به خطر بیندازد.
وزارت امور خارجه و کاخ سفید به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند. دیوان عالی برزیل نیز بلافاصله به پرسشها واکنشی نشان نداد.
دی مورائس که در برزیل چهرهای قدرتمند است، پس از درگیری علنی چند سال پیش با ایلان ماسک و مسدود کردن کوتاهمدت پلتفرم ایکس در برزیل، شهرتی جهانی یافت.
حامیان وی معتقدند او به حفاظت از دموکراسی برزیل در برابر موج اطلاعات نادرست کمک کرده است، اما منتقدان این قاضی، از جمله دولت ترامپ، او را عامل سرکوب آزادی بیان میدانند.