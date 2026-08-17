پیامد جنگ علیه ایران؛ موج تازه‌ فشارهای تورمی در انگلیس

-تداوم جنگ علیه ایران و شوک ناشی از آن به بازارهای جهانی انرژی، همزمان با افزایش هزینه قبوض گاز و برق در بریتانیا، فشار بر هزینه‌های زندگی خانوارها را تشدید کرده و نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و احتمال افزایش نرخ بهره بانک انگلستان را افزایش داده است.

جوان آنلاین: خانوارهای انگلیسی بار دیگر با افزایش فشار هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند و انتظار می‌رود آمارهای رسمی که این هفته منتشر می‌شود نشان دهد افزایش شدید قبوض انرژی در ماه گذشته میلادی نرخ تورم را در انگلیس به نزدیکی ۳ درصد رسانده است.

در حالی که ادامه جنگ علیه ایران همچنان با ایجاد شوک در بازارهای جهانی انرژی، پیامدهای گسترده‌ای به همراه دارد، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند افزایش قبوض گاز و برق خانوارهای انگلیسی در ماه گذشته، نرخ تورم کلی این کشور را به ۲.۹ درصد رسانده باشد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، آمارهای اداره ملی آمار انگلیس که قرار است روز چهارشنبه(۲۸ مرداد) منتشر شود، نرخ تورم را از ۲.۶ درصد در ژوئن(خردادماه) افزایش‌یافته نشان خواهد داد؛ موضوعی که فشار تازه‌ای بر بودجه خانوارها وارد می‌کند.

بانک انگلستان نیز در واکنش به نگرانی‌ها درباره تداوم تورم بالا و ریشه‌دار شدن آن در اقتصاد، در حال بررسی افزایش نرخ بهره از ماه آینده میلادی است.

همزمان، گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه نهاد تنظیم مقررات آب و فاضلاب انگلیس در حال بررسی طرح‌هایی برای اعمال «قیمت‌گذاری افزایشی» در مصرف آب هنگام بروز خشکسالی است. بر اساس این طرح، ممکن است هزینه مصرف آب در تابستان افزایش و در زمستان کاهش یابد یا مشترکان پس از عبور از یک سقف مشخص مصرف، با نرخ‌های بالاتری روبه‌رو شوند.

آمارهای جدید، چالش پیش روی دولت اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس، برای کاهش فشارهای مالی بر خانوارها و کسب‌وکارها پیش از ارائه بودجه دشوار پاییزی را برجسته خواهد کرد.