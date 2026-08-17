کد خبر: 1374334
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

روحانی برجسته لبنانی: کشور تاب دو دستگی بیشتر را ندارد

لبنان روحانی برجسته لبنانی گفت: مرحله دشواری که لبنان و منطقه در حال گذر از آن هستند، نیازمند وحدت، صبر، خرد و گفت وگو و دوری از زبان توهین و افترا است، زیرا کشور تاب دودستگی بیشتر را ندارد.

جوان آنلاین: علامه«سید علی فضل‌الله» نسبت به ماندن منطقه در آتش‌بس‌های موقت هشدار داد و افزود: همه احتمالات درباره هرگونه ماجراجویی جدید توسط نخست وزیر اسرائیل همچنان پابرجا است، تا زمانی که راه حل های ریشه ای محقق نشده است، باید مراقب باشیم.

وی ادامه داد: در حالی که اسرائیل در حال ویرانی و نابودی روستاها و ادامه تجاوزات است، برخی به جای تمرکز تلاش‌ها بر تقویت ملی، بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی و متحد کردن جبهه داخلی، درگیر بحث‌ها و قوانینی هستند که عمدتاً فرقه‌ای و منفعت طلبانه هستند.

فضل‌الله تاکید کرد: لبنان باید از ذهنیت فرقه‌ گری و تقسیم قدرت فراتر رفته و به ذهنیتی دولت‌محور تبدیل شود، جایی که منافع مردم و کشور در اولویت قرار دارد.

وی همچنین بر «ضرورت ارتقای گفتمان سیاسی و رسانه‌ای به سطح مسئولیت‌پذیری» تاکید و اعلام کرد: مرحله دشواری که لبنان و منطقه در حال گذر از آن هستند، نیازمند وحدت، صبر، خرد و گفتگو و دوری از زبان توهین و افترا است، زیرا کشور تاب دودستگی بیشتر را ندارد.

این روحانی برجسته لبنان درباره توافق سه جانبه میان عربستان، پاکستان و ترکیه برای دفاع مشترک ابراز امیدواری کرد که این توافق کشورهای عربی و اسلامی دیگری را نیز دربرگیرد و کشورهای شرکت‌کننده برای تدوین یک استراتژی عربی و اسلامی برای محافظت از منطقه با قابلیت‌های خود، فارغ از هژمونی غرب و رقابت‌های بین‌المللی و در مواجهه با طمع ورزی های اسرائیل تلاش کنند.

فضل الله تصریح کرد: مرحله کنونی، اتحاد پیرامون یک استراتژی عربی و اسلامی برای محافظت از منطقه، حفظ استقلال و منافع ملت‌های آن و ساختن آینده‌ای عاری از هژمونی و سرسپردگی را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌سازد.

پیش از این نیز برخی از نمایندگان پارلمان لبنان با تاکید بر اینکه رژیم اسرائیل به هیچ توافق، قانون و اقدام دیپلماتیک پایبند نیست، اظهار داشتند که تشدید جنایات این رژیم در جنوب لبنان تلاش برای اعمال فشار بیشتر بر دولت این کشور است .

رامی ابوحمدان عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، گفت: دولت لبنان در مذاکرات با دشمن اسرائیلی از حقوق ملت چشم پوشی کرد.

وی اضافه کرد: آمریکا از دشمن اسرائیلی برای دستیابی به منافع خود در منطقه استفاده می‌کند و سفیر آن در بیروت در امور داخلی لبنان دخالت می‌کند؛ کشوری که به اختلافات داخلی مبتلا است.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، لبنانی ها
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