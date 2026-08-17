افزایش بهای جهانی نفت/ طلا صعودی شد

قیمت جهانی نفت در معاملات امروز (دوشنبه) با افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و کاهش تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافت، در حالی که بهای طلا تحت تأثیر تضعیف دلار و کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا صعود کرد.

جوان آنلاین: بهای نفت خام «برنت» در معاملات اولیه تا یک درصد افزایش یافت و به ۸۹ دلار و ۴۰ سنت در هر بشکه رسید و تا ساعت ۰۲:۲۹ به وقت گرینویچ با ۷۲ سنت افزایش، ۸۹ دلار و ۲۰ سنت معامله شد. نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا نیز با ۴۴ سنت افزایش به ۸۲ دلار و ۸۳ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص نفتی هفته گذشته بیش از پنج درصد افزایش یافتند؛ این رشد پس از ادعای شرکت ملی نفت ابوظبی «ادنوک» (ADNOC) مبنی بر حمله به یکی از کشتی های این شرکت در تنگه هرمز صورت گرفت. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیشتر از شهروندان این کشور خواست در شرایط ادامه درگیری، افزایش اندک قیمت بنزین را بپذیرند.

پریانکا ساچدوا رئیس بخش تحلیل بازار در شرکت «فیلیپ نوا» در سنگاپور گفت: قیمت نفت اکنون تقریباً به‌طور کامل از کف‌های ثبت‌شده در اوایل اوت (مرداد) بازگشته است، چرا که امیدها به راه‌حل پایدارتر میان آمریکا و ایران کاهش یافته و حق بیمه‌های ریسک ژئوپلیتیکی دوباره وارد بازار شده‌اند.

رویترز همچنین گزارش داد که داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان داد که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در آخر هفته به وقت محلی و پس از حملات به نفتکش‌ها کاهش یافته است.

افزایش قیمت طلا با تضعیف دلار

بهای طلا در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت و به دلیل تضعیف دلار و انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف که انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه آتی میلادی را کاهش داده است، به رشد خود ادامه داد.

بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۲:۴۸ به وقت گرینویچ با ۰.۴ درصد افزایش به چهار هزار و ۳۹۱ دلار و هفت سنت رسید. قیمت طلا هفته گذشته به بالاترین سطح بیش از ۲ ماه اخیر رسیده بود. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر (آذر/دی) نیز ۰.۳ درصد افزایش یافت و به چهار هزار و ۴۴۸ دلار و ۱۰ سنت رسید.

در بازار دیگر فلزات گرانبها، بهای هر اونس نقره با ۱.۴ درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۵۳ سنت رسید. پلاتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و یک‌هزار و ۷۵۲ دلار و ۳۶ سنت معامله شد و پالادیوم نیز با رشد ۱.۶ درصدی به یک‌هزار و ۳۳۳ دلار و ۳۵ سنت رسید.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص دلار آمریکا ۰.۱ درصد کاهش یافت و این موضوع موجب شد فلزات قیمت‌گذاری‌شده بر پایه دلار برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر شوند.

تیم واترر تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» اظهار داشت: طلا هفته را قدرتمند آغاز کرده است؛ آمارهای ضعیف تورمی، دلار آمریکا را تحت فشار نگه داشته و فضای بیشتری برای حرکت طلا به سمت سطح چهار هزار و ۴۰۰ دلار فراهم کرده است. یک حرکت پایدار قیمت بالاتر از چهار هزار و ۵۰۰ دلار به احتمال زیاد به تضعیف بیشتر دلار یا کاهش شفاف‌تر قیمت انرژی نیاز خواهد داشت.

کاهش غیرمنتظره اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ژوئیه (تیر/مرداد)، همراه با داده‌هایی که از افزایش ملایم قیمت‌های مصرف‌کننده حکایت داشت، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) در ماه آینده را کاهش داده است.

داده‌های ابزار «فدواچ» (FedWatch) گروه «سی‌ام‌ای» (CME) حاکی از آن است که معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) را ۳۰ درصد ارزیابی می‌کنند که از ۴۷ درصد در یک ماه قبل کمتر است.

بازارها اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست ژوئیه فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند تا نشانه‌های بیشتری درباره موضع سیاست‌گذاران پولی آمریکا دریافت کنند.