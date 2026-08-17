جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود که در این حمله، علاوه بر کارخانه تولید، انبار مهمات و قطعات یدکی این قایقها نیز نابود شده است.
این بیانیه میافزاید: این قایقهای بدون سرنشین توسط اوکراین برای حمله به کشتیهای تجاری، تاسیسات انرژی در دریای سیاه و همچنین شهرهای ساحلی روسیه استفاده میشدند.
بر اساس این بیانیه، در جریان این حمله چندین کشتی باری و نفتکش نیز در بندر اودسا و دریای سیاه هدف قرار گرفتهاند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای روسی همچنین حملات گستردهای را علیه اهداف نظامی در شهرهای کییف، کرمنچوگ و کریویریه انجام دادهاند.
بر اساس این بیانیه، در کییف تاسیسات صنعتی دو شرکت، در کریویریه کارگاههای یک کارخانه متالورژی و در کرمنچوگ بزرگترین پالایشگاه نفت اوکراین هدف حملات هوایی قرار گرفتهاند.