وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کارخانه تولید قایق‌های بدون سرنشین اوکراین در منطقه «بلگورود - دنیستروفسکی» در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی اودسا مورد اصابت پهپادهای انتحاری روسیه قرار گرفته و نابود شده است.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود که در این حمله، علاوه بر کارخانه تولید، انبار مهمات و قطعات یدکی این قایق‌ها نیز نابود شده است.

این بیانیه می‌افزاید: این قایق‌های بدون سرنشین توسط اوکراین برای حمله به کشتی‌های تجاری، تاسیسات انرژی در دریای سیاه و همچنین شهرهای ساحلی روسیه استفاده می‌شدند.

بر اساس این بیانیه، در جریان این حمله چندین کشتی باری و نفت‌کش نیز در بندر اودسا و دریای سیاه هدف قرار گرفته‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای روسی همچنین حملات گسترده‌ای را علیه اهداف نظامی در شهرهای کی‌یف، کرمنچوگ و کریوی‌ریه انجام داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در کی‌یف تاسیسات صنعتی دو شرکت، در کریوی‌ریه کارگاه‌های یک کارخانه متالورژی و در کرمنچوگ بزرگترین پالایشگاه نفت اوکراین هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.