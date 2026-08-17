جوان آنلاین: «انور ابراهیم» نخستوزیر مالزی در گفتوگویی، با محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: «ما احتمالاً یکی از معدود کشورها یا تنها کشوری بودیم که علیه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران قطعنامهای قوی در پارلمان تصویب کردیم.»
انور ابراهیم که با الجزیره گفتوگو میکرد، با بیان اینکه «ایستادگی، عزم، انضباط و تابآوری ایران قابل تحسین است»، ایران را به تعامل با همسایگان فراخواند و گفت «باید با آنها وارد تعامل شوید و تلاش کنید برخی از نگرانیهای آنها را در نظر بگیرید.»
جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی را بهعنوان یکی از اجزای راهبردی سیاست خارجی خود تعریف کرده اما در تجاوزات اخیر آمریکایی-صهیونیستی برخی کشورهای همسایه برخلاف مواضع پیشین خود، امکانات و قلمرو خود را در اختیار طرف متجاوز قرار دادند که با پاسخ نیروهای مسلح ایران مواجه شد.
با این حال، ایران بارها تاکید کرده که خواهان بالاترین روابط با همسایگان است و همچنین بر لزوم امنیت جمعی در منطقه تاکید کرده است.