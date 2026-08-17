جوان آنلاین: سید احمد موسوی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست صمیمی با جمعیت آزادگان دفاع مقدس، ضمن تبریک روز آزادگان، این جلسه را بسیار غنی و معنوی توصیف کرد و اظهار داشت: از این نشست بهره بسیار زیادی بردیم و این دیدار، بار معنوی ویژهای برای ما داشت.
موسوی تأکید کرد: یکی از موضوعات کلیدی که باید بر آن تمرکز کنیم، بحث اندیشهسازی است. ایثارگران و آزادگان، اندیشهسازان اصلی انقلاب اسلامی هستند. شما میراثدار آرمانهای بزرگ هستید و همه ما وظیفه داریم در مسیر تحقق این آرمانها، اقدامات مؤثر و نقشآفرین داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها، انسجام و اثربخشی فعالیت اظهار داشت: ما باید بر روی «سرمایه اجتماعی» کار کنیم. نقش تمامی گروهها و علوم مختلف در تقویت این سرمایه اجتماعی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه به تشریح وضعیت راهبردی سازمان پرداخت و گفت: ما در بنیاد، با بررسی دقیق وضع موجود، فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، یک سند راهبردی جامع تدوین کردیم. در این سند، ۶ هدف کلان و ۲۶ راهبرد مشخص برای آینده ترسیم شده است.
موسوی بر نقش تشکلها تأکید کرد و بیان داشت: ما به مشارکت تشکلها و نخبگان ایثارگری در دو لایه از فعالیتهای بنیاد نیازمندیم. اگر بنیاد بخواهد به موفقیت دست یابد، لازمه آن این است که تشکلها و نخبگان شاهد و ایثارگر در هر دو لایه فعالیت فعال داشته باشند و ما بتوانیم از ظرفیتهای آنها بهره ببریم. اگر تشکلهای شاهد و ایثارگر در مسیر پیشرفت حضور نداشته باشند، بنیاد نمیتواند گامهای مؤثر و موفقی در جهت پیشرفت بردارد.
وی همچنین تصریح کرد تمام امور باید با نگاهی جامع، منسجم و متفکرانه، همراه با تحلیل دقیق انجام شود.
در ادامه این نشست آزادگان به بیان خاطرات، دوران اسارت پرداختند.