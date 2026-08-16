عربستان زودتر به استقبال ثبت‌نام حج رفت، اما همچنان بیش از ۶۵ هزار ایرانی مجوز واریز پول را دریافت نکرده‌اند.

جوان آنلاین: سهمیه ۸۵ هزار نفری حج آینده پر شد. رئیس سازمان حج و زیارت می‌گوید که تاکنون فقط حدود ۱۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مجوز ثبت‌نام اولیه را دریافت کرده‌اند.

به گزارش فارس، یک ماه پیش با توجه به تغییر تقویم ثبت‌نام حج از سوی سعودی‌ها، سازمان حج پیش‌ثبت‌نام حج آینده کلید زد و از زائران خواست قبل از پرداخت هزینه علی‌الحساب، وضعیت جسمانی خود را بررسی و تأییدیه سلامت را دریافت کنند.

تاکنون سلامت ۱۳ هزار نفر تأیید شده است و معاون سازمان حج اکبر رضایی می‌گوید که اگر افراد گزینه سلامتی را جدی نگیرند اولویت‌های دیگر جایگزین آنها می‌شوند.

۸۰۰ هزار نفر همچنان دو دهه است که در آرزوی حاجی شدن فیش خریدند و حالا سازمان حج با، اما و اگر و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، منتظران را آرزو به دل گذاشته است.

کارشناس زیارتی کریم یاوری می‌گوید که با توجه به شرایط ارزی کشور سازمان حج چاره‌ای ندارد و کسانی که مستطیع نیستند می‌توانند نروند.

در مقابل کارشناس زیارتی دیگر سعیدرضا آزاد می‌گوید که طرف وقتی ۲۰ سال پیش رفت بانک و یک میلیون پول برای خرید فیش داد، می‌توانست نهایتا با سه میلیون تومان (با هزینه سوغاتی) به حج برود، اما حالا باید صد‌ها میلیون تومان بدهد. نمی‌شود خیلی راحت نسخه پیچید و گفت ندارید نروید.

برای سفر‌های زیارتی باید کمیته‌ای با حضور مسئولان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان دارندگان فیش حج تشکیل شود تا ارزش سپرده‌های قدیمی و هزینه اعزام بررسی شود؛ نمی‌توان پس از ۲۰ سال انتظار، از مردم خواست صد‌ها میلیون تومان بپردازند و باید دولت در این زمینه یارانه دهد.