یک رسانه عبری اعتراف کرد: سیاستمداران اسرائیلی، شهرک نشینان را به ارتکاب جنایت در کرانه باختری تشویق می‌کنند.

جوان آنلاین: پایگاه عبری زبان واللا نیوز در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که تشویق و هدایت سازمان‌مند شهرک نشینان توسط سیاستمداران صهیونیستی برای ارتکاب حوادث خشونت آمیز (جرم و جنایت) در کرانه باختری حتی سبب اعتراض ارتش اسرائیل هم شده است.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: به طور مصداقی، ارتش اسرائیل برآورد کرده است که، بیش از ۵۰۰ شهرک نشین صهیونیست با حمایت شماری از سیاستمداران که تعداد قابل توجهی از آنها از اعضای کابینه و از مسئولین سیاسی اسرائیلی هستند در حال آشوبگری در منطقه قصره در شمال کرانه باختری هستند.

براساس اعتراف ارتش رژیم صهیونیستی، مسئولین و سیاستمداران اسرائیلی به این آشوبگران (صهیونیست) قول داده‌اند در صورت بازداشت شدن در سریع‌ترین زمان ممکن آزاد می‌شوند.

در بخش دیگری از بیانیه ارتش اسرائیل هم تاکید شده است که ساختار سیاسی با احداث ۱۰۴ شهرک (صهیونیست نشین) جدید و ۱۵۰ مزرعه انفرادی (بر روی زمین‌های فلسطینیان) در کرانه باختری عملا دامنه وظایف ارتش اسرائیل را برای (غصب این مناطق و اخراج فلسطینیان از آن) به شدت افزایش داده و سبب شده است تا شمار گردان‌های عمل کننده در این منطقه افزایش پیدا کند.