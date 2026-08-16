هفته اول لیگ، همان اتفاقات همیشگی 

نخستین هفته لیگ بیست و ششم با اتفاقات ریز و درشت و جالب توجهی همراه بود. از باز شدن درهای ورزشگاهها به روی تماشاگران گرفته تا برتری مدعیان، گلهای دیرهنگام، بازیهای محتاطانه، گلایه بابت عدم حضور VAR در تمام دیدارها و صدالبته ثبت نخستین شکایت حقوقی فصل! هرچند که هنوز برای قضاوت زود است، اما بیشک سالی که نکوست از بهارش پیداست.
اتفاقات هفته اول لیگ برتر نشان داد فصل پرهیاهویی در پیش داریم که هیچ یک از مدعیان آن در ایستگاه اول از قطار جا نمانده و نخستین گام این رقابت را با موفقیت برداشتند. صدالبته که در میان مدعیان، شاگردان سهراب بختیاریزاده در استقلال بیش از دیگران جلب توجه کردند. هرچند که شهربابک، تیم تازهوارد حریف سرسختی نبود، اما به ثمر رساندن چهار گل و نخستین دبل فصل پیام روشنی را از سوی آبیپوشان پایتخت برای رقبایش مخابره کرد. در واقع بختیاریزاده در همین گام نخست ثابت کرد که شاگردانش قرار نیست این فصل دستبهعصا باشند. هرچند که با یک گل بهار نمیشود و به واسطه تنها یک پیروزی نمیتوان با اطمینان گفت که آبیپوشان قرار است این فصل متفاوت ظاهر شوند، اما این شروع خوب برای هواداران استقلال جای امیدواری داشت. هرچند که شکایت مس شهربابک بعد از شکست پرگل مقابل نخستین حریف خود در لیگ برتر نگرانیهایی را برای استقلال و هوادارانش به دنبال داشت، اما هنوز مشخص نیست نتیجه به سود کدام تیم خواهد بود.
پرسپولیس هم با وجود تغییرات بسیار چه در ترکیب بازیکنان و چه کادرفنی توانست گام نخست را محکم بردارد و با یک شروع طوفانی هوادارانش را به وجد آورد. هرچند که موتور گلزنی پرسپولیس در نخستین بازی لیگ در همان دقیقه ۱۵ و بعد از به ثمر رسیدن گل دوم خاموش شد، اما این تیم بعد از مدتها نمایش قابل قبولی ارائه داد تا هوادارانش ۹۰ دقیقه بدون استرس از تماشای بازی تیمشان لذت ببرند، اما بیشک تارتار بهتر از هر کسی میداند با توجه به نتیجهگیری مدعیان در هفته نخست، این فصل کاری دشوارتر از آنچه که تصور میکرد در پیش دارد. دلخوش کردن به برتری در هفته آغازین لیگ میتواند تیم او را در همین اول راه به چالش بکشد. با این برد، فشار زیادی از روی دوش تارتار برداشته شد، چراکه بسیاری به حضور او در پرسپولیس و حتی تغییرات پرتعدادش در ترکیب تیم انتقادهای بسیاری داشتند، اما سرمربی سرخپوشان در گام نخست ثابت کرد شایستگی این را دارد که به او و تیمش زمان داده شود.
تراکتور هم برخلاف انتظار هفته نخست را با موفقیت و به سلامت پشت سر گذاشت، درحالیکه تصور میشد تغییرات ناگهانی در کادرفنی و حضور نکونام به جای ربیعی در این تیم سرخپوشان تبریزی را به حاشیه ببرد، دبل شهریار مغانلو بازی را برای میزبان درآورد. در واقع این مهاجم زنجانی نه فقط خودش را از همین ابتدا به عنوان یکی از چهرههای ویژه فصل معرفی کرد که شرایط را نیز به سود نکونام رقم زد. سرمربی که بیتردید زمان لازم دارد برای ایجاد هماهنگی بین تفکراتش با بازیکنان تراکتور.
کار سپاهان، اما برخلاف سایر مدعیان برای کسب پیروزی چندان آسان نبود. چادرملویی که همین چند هفته قبل در یک تورنمنت سهجانبه نمایشی نسخه پرسپولیس و گلگهر را پیچیده بود برای کسب سهمیه آسیا (هرچند که با کملطفی ممبینی مواجه شد) میرفت تا سپاهان را هم با دست خالی از اردکان بدرقه کند، اما تجربه احسان حاجصفی اجازه نداد نویدکیا و تیمش هفته نخست از سایر رقبا عقب بمانند. البته برخی، چون ذوبآهن و فولاد هم ترجیح دادند لیگ را محتاطانه آغاز کنند و بیگدار به آب نزدند و به همین دلیل چیزی جز یک امتیاز نصیبشان نشد.
یکی از نکات حائز اهمیت هفته نخست این فصل، گلهایی بودند که در دقایق پایانی به ثمر رسیدند. گل میلاد کر برای گلگهر در دقیقه ۸۹، گل کهریزی در وقتهای تلف شده برای آلومینیوم، گل دقیقه ۸۱ حسین شنانی برای خیبر که کار را به تساوی کشاند و اجازه شکست میزبان برابر فجر را نداد. گل حسین سلامی دقیقه ۸۸ و گل ابوالفضل زمانی در وقتهای اضافه بازی استقلال مقابل شهربابک که از تلاش اکثر تیمها تا آخرین لحظه برای تغییر نتیجه و حتی گلزنی بیشتر حکایت داشت.
هرچند که در لابهلای تمام اتفاقات مثبت، همچنان ضعفهایی هم وجود دارد که در همان هفته نخست خودنمایی کرد، ضعفهایی، چون کیفیت پایین برخی زمینها و نبود کمکداور ویدئویی در تمام بازیها که نشان میدهد اوضاع همچنان مثل قبل است.