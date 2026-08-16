مدیران نامدیر فوتبال 

سالهاست که میگوییم و مینویسیم که فوتبال ایران در رده باشگاهی فقط به اسم حرفهای شده تا با همین ترفند بتواند هر روز و هر فصل بیشتر از روز قبل و فصل قبل از بیتالمال و پول مردم ارتزاق کند.
آنچه که این روزها از زبان برخی مثلاً مدیران فوتبال بیرون میآید و شنیده میشود تنها مؤید این نکته است که این جماعت کوچکترین درک و فهمی از مدیریت فوتبال، حتی در رده آماتور آن را هم ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند در فوتبال حرفهای مدیریت کنند. این روزها یکی حرف میزند و بقیه مدیران که ادعای حرفهای بودنشان کمتر هم نیست در مقام مسخره کردن و کری خواندنهای مشمئزکننده شروع به «توئیت» زدن میکنند.
این شبها رسانه ملی عرصه تاختوتاز و بیان ادعاهای مضحکی از سوی مدیران باشگاهها، بهخصوص دو باشگاه همیشه بدهکار فوتبال ایران شده که بدون هیچ ابایی هرچه به ذهنشان میرسد را به اسم مدیریت حرفهای باشگاههای حرفهای بیان میکنند، بدون اینکه نگران تبعات حرفهایی که میزنند باشند. جای تأسف است، چراکه این تازه اول کار است و حالا حالاها باید چنین اظهارنظرهای سخیفی را تحمل کنیم و چقدر تأسفبارتر است که در اوضاع و احوال کنونی کشور، پول مردم در بانکها سرازیر یک تیم و پول پتروشیمی و نفت ایران سرازیر تیمی دیگر میشود تا این آقایان بهزعم خودشان مدیریت داشته باشند بر تیمهای حرفهای فوتبال حرفهای ایران!
اینکه یک مدیر بعد از برگزاری تورنمنت مسخره سهجانبه برای معرفی نماینده ایران در رقابتهای باشگاههای آسیا باز هم پیشنهاد برگزاری تورنمنت و اینبار پنججانبه برای معرفی قهرمان فصل نیمهتمام گذشته را بدهد، نشان از آن دارد که این مدیر کوچکترین اشرافی به مسائل فوتبال ندارد. البته او در این میدان تنها نیست و وقتی مدیر بعدی با ادعای تمام، حرفهای او را به سخره میگیرد، آنوقت است که باید سری به علامت تأسف تکان داد و حسرت خورد بابت اینکه فوتبال ایران چگونه در دست چنین مدیرانی گرفتار شده است.
مدیران فوتبال ایران تنها پول خرج کردن و حرف زدن را یاد گرفتهاند. پول خرج میکنند بدون اینکه نگران برگرداندنش باشند و حرف میزنند بدون اینکه دغدغهای برای تاوانش داشته باشند. یکی از بانک پول میگیرد، یکی از پتروشیمی، یکی، دو تای دیگر از صنعت فولاد و بقیه هم از جاهای دیگر مملکت و ادعا هم دارند که فوتبال را مدیریت میکنند.
مدیر فوتبال پیشنهاد برگزاری تورنمنت پنججانبه، آن هم در شروع لیگ برتر میدهد و دیگری هم مسخرهاش میکند تا هر دو ثابت کنند چه فاصلهای با مدیریت فوتبال دارند و چه بیچاره است فوتبال ایران که چنین مدیرانی دارد. فدراسیون فوتبال با وجود چنین مدیرانی باید هم برای خودش ببرد و بدوزد و به ریش همه بخندد. هنوز سرنوشت محتوم رقابتهای سهجانبه با قهرمانی چادرملو را فراموش نکردهایم که چگونه با تصمیمگیری دبیرکل فدراسیون روی هوا رفت، آنوقت مدیر فوتبالی میآید و پیشنهاد برگزاری تورنمنت پنججانبه میدهد و آن یکی هم مسخرهاش میکند غافل از اینکه هر دو بازیچه فدراسیون فوتبال هستند.
چقدر تأسفانگیز است دیدن این اتفاقات و این برخوردها در شروع لیگ برتر فوتبال. چقدر تأسف آور است که فوتبال ایران سال به سال به جای پیشرفت در حال سقوط است. چقدر تأسفبار است که فوتبال ایران اسیر مدیرانی شده که حتی فوتبال را به درستی نمیفهمند.