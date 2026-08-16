کد خبر: 1374232
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۰
ورزش » ساير
فریدون حسن

مدیران نامدیر فوتبال 

1 سال‌هاست که می‌گوییم و می‌نویسیم که فوتبال ایران در رده باشگاهی فقط به اسم حرفه‌ای شده تا با همین ترفند بتواند هر روز و هر فصل بیشتر از روز قبل و فصل قبل از بیت‌المال و پول مردم  ارتزاق کند. 

سال‌هاست که می‌گوییم و می‌نویسیم که فوتبال ایران در رده باشگاهی فقط به اسم حرفه‌ای شده تا با همین ترفند بتواند هر روز و هر فصل بیشتر از روز قبل و فصل قبل از بیت‌المال و پول مردم  ارتزاق کند. 
آنچه که این روز‌ها از زبان برخی مثلاً مدیران فوتبال بیرون می‌آید و شنیده می‌شود تنها مؤید این نکته است که این جماعت کوچک‌ترین درک و فهمی از مدیریت فوتبال، حتی در رده آماتور آن را هم ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند در فوتبال حرفه‌ای مدیریت کنند. این روز‌ها یکی حرف می‌زند و بقیه مدیران که ادعای حرفه‌ای بودنشان کمتر هم نیست در مقام مسخره کردن و کری خواندن‌های مشمئزکننده شروع به «توئیت» زدن می‌کنند. 
این شب‌ها رسانه ملی عرصه تاخت‌وتاز و بیان ادعا‌های مضحکی از سوی مدیران باشگاه‌ها، به‌خصوص دو باشگاه همیشه بدهکار فوتبال ایران شده که بدون هیچ ابایی هرچه به ذهن‌شان می‌رسد را به اسم مدیریت حرفه‌ای باشگاه‌های حرفه‌ای بیان می‌کنند، بدون اینکه نگران تبعات حرف‌هایی که می‌زنند باشند. جای تأسف است، چراکه این تازه اول کار است و حالا حالا‌ها باید چنین اظهارنظر‌های سخیفی را تحمل کنیم و چقدر تأسفبارتر است که در اوضاع و احوال کنونی کشور، پول مردم در بانک‌ها سرازیر یک تیم و پول پتروشیمی و نفت ایران سرازیر تیمی دیگر می‌شود تا این آقایان به‌زعم خودشان مدیریت داشته باشند بر تیم‌های حرفه‌ای فوتبال حرفه‌ای ایران! 
اینکه یک مدیر بعد از برگزاری تورنمنت مسخره سه‌جانبه برای معرفی نماینده ایران در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا باز هم پیشنهاد برگزاری تورنمنت و این‌بار پنج‌جانبه برای معرفی قهرمان فصل نیمه‌تمام گذشته را بدهد، نشان از آن دارد که این مدیر کوچک‌ترین اشرافی به مسائل فوتبال ندارد. البته او در این میدان تنها نیست و وقتی مدیر بعدی با ادعای تمام، حرف‌های او را به سخره می‌گیرد، آن‌وقت است که باید سری به علامت تأسف تکان داد و حسرت خورد بابت اینکه فوتبال ایران چگونه در دست چنین مدیرانی گرفتار شده است. 
مدیران فوتبال ایران تنها پول خرج کردن و حرف زدن را یاد گرفته‌اند. پول خرج می‌کنند بدون اینکه نگران برگرداندنش باشند و حرف می‌زنند بدون اینکه دغدغه‌ای برای تاوانش داشته باشند. یکی از بانک پول می‌گیرد، یکی از پتروشیمی، یکی، دو تای دیگر از صنعت فولاد و بقیه هم از جا‌های دیگر مملکت و ادعا هم دارند که فوتبال را مدیریت می‌کنند. 
مدیر فوتبال پیشنهاد برگزاری تورنمنت پنج‌جانبه، آن هم در شروع لیگ برتر می‌دهد و دیگری هم مسخره‌اش می‌کند تا هر دو ثابت کنند چه فاصله‌ای با مدیریت فوتبال دارند و چه بیچاره است فوتبال ایران که چنین مدیرانی دارد. فدراسیون فوتبال با وجود چنین مدیرانی باید هم برای خودش ببرد و بدوزد و به ریش همه بخندد. هنوز سرنوشت محتوم رقابت‌های سه‌جانبه با قهرمانی چادرملو را فراموش نکرده‌ایم که چگونه با تصمیم‌گیری دبیرکل فدراسیون روی هوا رفت، آن‌وقت مدیر فوتبالی می‌آید و پیشنهاد برگزاری تورنمنت پنج‌جانبه می‌دهد و آن یکی هم مسخره‌اش می‌کند غافل از اینکه هر دو بازیچه فدراسیون فوتبال هستند. 
چقدر تأسف‌انگیز است دیدن این اتفاقات و این برخورد‌ها در شروع لیگ برتر فوتبال. چقدر تأسف آور است که فوتبال ایران سال به سال به جای پیشرفت در حال سقوط است. چقدر تأسفبار است که فوتبال ایران اسیر مدیرانی شده که حتی فوتبال را به درستی  نمی‌فهمند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ورزش ، مدیریت ، باشگاه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

کاهش دمای تهران از فردا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

هم‌افزایی تنگه باب‌المندب و هرمز  در راهبرد جبهه مقاومت

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

رونق گرفتن حمل‌ونقل ریلی به خاطر ناامنی دریای سیاه

هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان

قیمت گاز در اروپا تا بازگشایی تنگه هرمز کاهش پیدا نمی‌کند

بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

شرایط سپرده ارزی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد/ تبدیل ارز به ریال، ممنوع

آغاز موج سفر‌ها به مشهد/ پیش‌بینی جابه‌جایی ۳۰۰ هزار زائر با حمل‌ونقل عمومی

کشف کشتی‌غرق‌شده با ۵۰۰ کوزه

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار