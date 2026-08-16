۴ وزن نخست کشتی فرنگی جوانان جهان/ ناکامی فرنگی کاران ایران در رسیدن به فینال

جوان آنلاین: در پایان دور مقدماتی ۴ وزن نخست رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در اسلواکی، علی غریبی در ۶۳ و امیرمهدی سعیدی نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی مقابل رقبای خود شکست خوردند تا به این ترتیب هیچ کدام از نمایندگان ایران نتوانند در ۴ وزن نخست راهی دیدار فینال شوند.
به گزارش ایسنا، در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی غریبی در مرحله نیمه نهایی برابر کازماخوف از روسیه با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.
غریبی پیش از این در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر دومینیکا از مولداوی را مغلوب کرد. وی سپس ۱۲ بر ۳ احمد یوسف از مصر را شکست داد و در سومین مبارزه نیز با نتیجه ۱۲ بر ۴ مارگانیان از ارمنستان را از پیشرو برداشت و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی نوا در دیدار نیمه نهایی مقابل نعمت اف از آذربایجان با نمایشی ضعیف با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد و او نیز از رسیدن به فینال بازماند.
سعیدینوا پیش از این در دور نخست ژهاسترایک ود از سوئد را با ۱۰ بر صفر برد، سپس ۹ بر ۴ برکوفسکی از روسیه را مغلوب کرد و در سومین مبارزه نیز با نتیجه ۸ بر صفر باران از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
امیرحسین نعمتزاده در ۸۷ و امیرحسین عبدولی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، دیگرنمایندگان ایران در ۴ وزن نخست این مسابقات بودند که پیش از این در مرحله یک چهارم نهایی مقابل رقبای خود شکست خوردند.