تداوم گرمای شدید؛ کشاورزان شمالی امروز برای برداشت برنج عجله نکنید

یک کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم گرمای شدید تا پایان هفته گفت: امروز در گیلان و مازندران بارش باران پیش‌بینی می‌شود و کشاورزان شمالی برای برداشت برنج عجله نکنند، فردا شرایط مساعدتر است.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: براساس الگوی نقشه‌های هواشناسی، در طول روز‌های هفته جاری، امروز (یکشنبه، ۲۵ مرداد) در نواحی جنوبی گرم‌ترین روز را تجربه می‌کنیم، اما ماندگاری این توده هوای گرم در اغلب استان‌های کشور تا پایان هفته استمرار دارد.

به گزارش مهر، وی افزود: برای نمونه، در استان اصفهان و شهر‌هایی همچون لنجان، کاشان، کوهپایه، اردستان، انارک و بادرود، دمای هوا ۲ تا ۴ درجه بالاتر از میانگین معمول این موقع از سال خواهد بود؛ بنابراین اگر برنامه بیرون رفتن دارید، حتماً نکات مربوط به پیشگیری از گرمازدگی را جدی بگیرید.

اصغری بیان کرد:، اما در سوی دیگر، در شمال کشور، به‌ویژه کشاورزانی که در گیلان و مازندران مشغول برداشت برنج هستند، امروز نیز باران مهمان بسیاری از مناطق خواهد بود. الگو‌های نقشه هواشناسی نشان می‌دهد که در نیمه شرقی گیلان و دامنه‌های مازندران، بارش‌ها محسوس‌تر است.

وی ادامه داد: شهر‌هایی مانند لاهیجان، سیاهکل، آستانه اشرفیه، لشت نشا، کوچصفهان، سنگر، لنگرود و چمخاله در صدر مناطق بارشی امروز قرار دارند. همچنین از بعدازظهر، هسته بارندگی در مازندران به سمت ساری، قائم‌شهر و سوادکوه متمایل می‌شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: از فردا (دوشنبه، ۲۶ مرداد) به بعد، شرایط برای برداشت برنج مساعدتر می‌شود؛ بنابراین امروز را با صبر و مدیریت سپری کنید.