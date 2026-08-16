کلاهبردار ۱۱ میلیاردی با ادعای «سید» بودن در خراسان شمالی دستگیر شد

جوان آنلاین: رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی اظهار کرد: در پی وصول پرونده کلاهبرداری و شکایت چند نفر از مالباختگان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گزارش مهر، وی افزود: بررسیهای تخصصی و اقدامات اطلاعاتی پلیس منجر به شناسایی متهم شد و مأموران پس از رصد و تعقیب وی، متهم را در یک مرکز خرید شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی گفت: متهم در ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری بود، اما با انجام تحقیقات تخصصی و مواجهه حضوری با شکات، در نهایت به کلاهبرداری ۶۰ هزار دلار معادل حدود ۱۱ میلیارد تومان اعتراف کرد.
وی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، تمام مبلغ کلاهبرداریشده کشف و با دستور قضایی به شکات مسترد شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده روانه زندان شد و یک دستگاه خودروی فیدیلیتی و یک واحد آپارتمان متعلق به وی نیز برای بررسی نحوه تحصیل اموال توقیف شد.