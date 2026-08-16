ناو هواپیمابر لینکلن؛ ۲۰۰ روز متوالی در ماموریت فرسایشی افتضاح

جوان آنلاین: به نقل از شبکه خبری‌ای‌بی‌سی نیوز، سناتور دموکرات روبن گایگو، دولت ترامپ را به دلیل شرایط نامناسب و مأموریت ۹ ماهه ناو هواپیمابر یواس‌اس لینکلن در غرب آسیا به شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش تسنیم، این ناو بیش از ۲۰۰ روز بدون پهلوگیری در بندر مانده و گزارش‌هایی از کاهش شدید روحیه خدمه منتشر شده است.



گایگو که خود تفنگدار دریایی سابق است، این وضعیت را ناشی از «فقدان واقعی رهبری» و عدم برنامه‌ریزی دولت برای جنگ با ایران دانست.



مایک مولن، دریاسالار بازنشسته هشدار داد که چنین مأموریت‌های طولانی برای خدمه و خانواده‌شان فرسایش‌آور است.