مهلت ایفای تعهدات ارزی تا ۱۸۰ روز تمدید شد

با پیگیری اتاق بازرگانی ایران و طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخشی از مهلت‌های مرتبط با ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان به مدت ۱۸۰ روز تمدید شد.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، با توجه به اختلال ایجاد شده در حمل‌ونقل و تجارت خارجی، مقرر شده با تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادر کنندگان فرصت بیشتری برای تکمیل فرآیند واردات و ایفای تعهدات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از اردیبهشت‌ماه امسال، موضوع تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی را با توجه به شرایط خاص حاکم بر تجارت خارجی و مشکلات ایجاد شده در حمل‌ونقل بین‌المللی، در چند مرحله پیگیری کرد.

در نخستین مرحله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اختلال در حرکت کشتی‌ها، حمل زمینی کالا و مشکلات موجود در بنادر منطقه بر دشواری ایفای تعهدات ارزی در مهلت‌های تعیین‌شده تأکید و درخواست تمدید مهلت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان آبان‌ماه را مطرح کرد.

این مطالبه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور دنبال شد. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این مکاتبه با اشاره به استمرار اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی و دشواری انتقال و تخلیه کالا، بار دیگر بر ناکافی بودن مهلت‌های موجود و ضرورت تمدید مهلت تعهدات ارزی تأکید کرد.

در ادامه، این مطالبه در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵ خردادماه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای گفت‌و‌گو با توجه به مشکلات ایجادشده برای ایفای تعهدات ارزی، مقرر کردند سررسید مهلت تعهدات ارزی در حوزه واردات و صادرات که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد خاتمه می‌یابد، حداقل تا پایان آبان‌ماه تمدید شود.

همچنین بر اجرای این تصمیم از سوی بانک‌های عامل تأکید کردند. در ادامه این پیگیری‌ها، تصمیم نهایی دولت نیز بخشی از این مطالبه را محقق کرد.

بر اساس مصوبه جدید، برای برخی حواله‌های ارزی و پرونده‌های مشمول، مهلت واردات، ارائه اسناد حمل و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص تمدید شده است.

در موارد پیش‌بینی‌شده، این تمدید‌ها می‌تواند تا ۱۸۰ روز تقویمی باشد و شامل برخی اعتبارات اسنادی و اسناد حملی نیز می‌شود که سررسید آنها در بازه‌های تعیین‌شده قرار گرفته است.

به این ترتیب، بخشی از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانسته‌اند فرآیند واردات، ترخیص کالا یا ارائه اسناد را در مهلت‌های قبلی تکمیل کنند از فرصت زمانی بیشتری برای تعیین تکلیف تعهدات خود برخوردار خواهند شد.