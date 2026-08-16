جوان آنلاین: سریال «کارآگاه علوی» که در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۷ با استقبال مخاطبان در دو فصل همراه بوده، به ایستگاه پخش فصل سوم خود رسیده است. در این مجموعه بازیگرانی از نسل‌های مختلف سینما و تلویزیون و تئاتر ایفای نقش می‌کنند.

به گزارش تسنیم، مجموعه «کارآگاه علوی» در فصل سوم خود این بار با حضور بهنام تشکر میزبان مخاطبان خواهد بود. همچنین احمد نجفی بازیگر اصلی و محبوب فصل اول و دوم سریال کارگاه علوی در این فصل ایفای نقش می‌کند.

کارآگاه علوی به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی و تهیه‌کنندگی پرویز امیری در فصل تازه خود اگرچه در همان بازه زمانی دهه ۱۳۲۰ روایت می‌شود، اما نگاه متفاوتی به ماجرا‌های جدیدی از تعقیب حقیقت و چالش‌های زندگی دارد.

در حالی که تلاش‌ها برای تکمیل مراحل تولید همچنان در جریان است، فصل سوم کارآگاه علوی از جمعه پیش رو روانه آنتن شبکه یک سیما می‌شود تا نه تنها نوستالژی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را جانی دوباره ببخشد که نسل حاضر را به حدود یک قرن پیش و داستان‌های جنایی و پلیسی آن دوران ببرد.

در این مجموعه که از محصولات جدید و پر بازیگر سیمافیلم است، رسول نقوی، مرتضی اسماعیل‌کاشی و کیوان ساکت‌اف در نقش دیگر کارآگاهان در کنار بهنام تشکر حضور دارند. همچنین علی دهکردی، رامین ناصرنصیر، هدیه بازوند و حمیده مقدسی نیز از جمله بازیگران اصلی سریال کارآگاه علوی هستند.

پیشتر در این مجموعه بازیگرانی، چون سیامک صفری، سوگل طهماسبی، هلیا امامی، رویا میرعلمی، آشا محرابی، نسیم ادبی، قربان نجفی و پریا مردانیان مقابل دوربین رفته‌اند.

بهاره رهنما، یوسف صیادی، امیرحسین صدیق، نگین معتضدی، سیروس همتی، بهراد خرازی، افشین سنگ چاپ، ایوب آقاخانی، حسین رفیعی، اتابک نادری، بابک نوری، سیدجواد طاهری، سامرند معروفی، مزدک رستمی، مرجان متقی، صفا آقاجانی، علی غریب، عرفان آصفی و... هم بازیگرانی هستند که در این پروژه ایفای نقش کرده‌اند.

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