جوان آنلاین: فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که سفر ۱۰ روزه «برد کوپر» فرمانده آن به منطقه و ۶ کشور و بازدید از ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در آبهای دریای عرب روز ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) پایان یافت.
به گزارش ایرنا، کوپر در این سفر از بحرین، عراق، اراضی اشغالی، اردن، عربستان سعودی و امارات عربی بازدید و با مقامات آن دیدار کرد.
رسانههای صهیونیستی سعی کردند همزمان با سفر کوپر به منطقه با انتشار اخباری بار دیگر اوضاع منطقه را متشنج کرده و به نقل از برخی منابع ادعایی خود نوشتند که کوبر در سفر به سرزمین اشغالی و شرکت در نشستی با فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی به ویژه «ایال زمیر» رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر فرماندهان ارتش، آمادگی برای ازسرگیری جنگ علیه ایران و حمله به زیرساختهای ملی از جمله تأسیسات مرتبط با صنایع نفت و گاز و برق را بررسی کردند.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره مدعی شد که کوپر در این نشست خواستار ازسرگیری جنگ علیه ایران و حمله به این زیرساختها شده و گفته است: «این کار قواعد بازی را تغییر خواهد داد چرا که تهران در وضعیت کنونی هرگز مواضع خود را تغییر نخواهد داد.
این ادعاها در حالی مطرح شد که کوپر در سفری به عربستان سعودی با «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور دیدار کرد و خبرگزاری عربستان (واس) گزارش داد که در این دیدار علاوه بر همکاری بین دو کشور در زمینههای دفاعی، اوضاع منطقه و تلاشهای صورت گرفته برای کاهش تنش و تقویت ثبات و امنیت در منطقه بررسی شد.
فرمانده سنتکام همچنین چهارشنبه گذشته در سفر به عراق با «علی الزیدی» نخستوزیر عراق دیدار کرد و پس از این دیدار دفتر نخستوزیری عراق اعلام کرد که الزیدی بر پایبندی به جدول زمانی مورد توافق یعنی ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) به عنوان زمان ثابت و نهایی پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق و تکمیل خروج نیروهای آن تأکید کرد و گفت که اول اکتبر (۹ مهر) روز جدیدی در مسیر کشور عراق خواهد بود چرا که عراق از هر گونه حضور نظامی خارجی خالی خواهد شد.
کوپر در جریان سفر به اردن نیز در مراسم انتقال فرماندهی «نیروهای ویژه مشترک- عملیات غزم راسخ» حضور داشت و سرلشکر «کوین لمبرت» در این مراسم فرماندهی را به دریاسالار لیام هولین تحویل داد.
بحران «آبراهام لینکلن»
ادعاهای رسانههای صهیونیستی همچنین در حالی مطرح شد که بازدید برد کوپر از ناو هواپیمابر بحرانزده آبراهام لینکن که در یک مأموریت طولانی در شرایط جنگی بسر میبرد، بیشتر از همه مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
پایگاه «صدی البلد» در این باره با اشاره به بازدید کوپر از این ناو هواپیمابر نوشت: گزارشهای آمریکایی حاکی از آن است که این ناو هواپیمابر که از نوامبر ۲۰۲۵ در دریا مستقر شده، بیش از ۲۵۰ روز در دریا سپری کرده و طبق گزارشهای آمریکایی نگرانیهای زیادی درباره سلامت روانی برخی از خدمه آن وجود دارد و حتی برخی از آنها سعی کردهاند خود را به دریا پرتاب کنند و همزمان با آن شکایتهایی نیز از شرایط زندگی در ناو از جمله مشکلات لولهکشی، بهداشت، کمبود آذوقه و ... وجود دارد.
شبکه الجزیره نیز با اشاره به بازدید کوپر از ناو آبراهام لینکلن تحت عنوان «بحران لینکلن» نوشت که این بازدید کوپر پس از انتشار گزارشهایی درباره نگرانی در خصوص اوضاع نظامیان این ناو و نگرانی خانوادههای آنها درباره سلامت روانی این نظامیان، انجام شد.
بر اساس این گزارش، خانوادههای ملوانان این ناو گزارشهایی را درباره تلاش دو ملوانی که سعی در پرتاب خود از داخل ناو به دریا را داشتند، روایت کردهاند و ارتش آمریکا نیز گفته است که یک ملوان را که ۳ آگوست (۱۲ مرداد) خود را به دریا پرتاب کرده بود، نجات دادند.
خبرگزاری سوریه (سانا) نیز با انتشار خبر بازدید کوپر از ناو هواپیمابر یواس اس ابراهام لینکلن به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که این بازدید پس از آن انجام شد که گزارشهایی درباره مشکلات مربوط به سلامت روانی نظامیان و کمبود تدارکات در این ناو که مدت طولانی در منطقه مستقر بوده است، منتشر شد.