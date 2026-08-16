۷ کشته در حملات پهپادی اوکراین به روستوف، لوهانسک و مسکو

بر اساس اعلام مقامات روسیه، در حملات پهپادی اوکراین به روستوف، لوهانسک و مسکو تا کنون ۷ تن کشته و ۴ نفر نیز زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری سلیوسار، فرماندار منطقه روستوف امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شمار کشته شدگان حمله پهپادی شب گذشته اوکراین به این منطقه، به ۵ نفر افزایش یافته است.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، لئونید پاسچنیک، رئیس منطقه لوهانسک نیز امروز در بیانیه‌ای جداگانه گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه حملات پهپادی اوکراین به جمهوری خلق لوهانسک، یک نفر کشته و ۴ نفرنیز زخمی شده‌اند.

آندری وروبیف، فرماندار منطقه مسکو خبر داد: در حمله پهپادی شب گذشته به منطقه رامنسکی در حومه مسکو یک نفر کشته شد. پهپاد اوکراینی نیز به خانه شخصی این مرد اصابت کرد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته، ۸۲۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله روستوف، ولگوگراد، نیژنی نووگورود، منطقه مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و همچنین بر فراز دریا‌های آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کردند.