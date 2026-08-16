جوان آنلاین: به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی به زیرساختهای حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای کی یف در اوکراین حمله کردند.
به گزارش مهر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: هواپیماهای تاکتیکی، پهپادهای تهاجمی، نیروهای موشکی و توپخانه روسیه به زیرساختهای سوخت، انرژی و حمل و نقل مورد استفاده نیروهای اوکراینی حمله کردند. نیروهای روسی همچنین به تأسیسات مونتاژ و محلهای نگهداری پهپادهای دوربرد و قایقهای بدون سرنشین و همچنین محلهای استقرار موقت نیروهای اوکراینی و مزدوران خارجی در ۱۵۹ منطقه حمله کردند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی طی ۲۴ ساعت گذشته کودیوکا در منطقه خارکف و پرشوماریفکا در جمهوری خلق دونتسک را آزاد کردند.
این وزارتخانه اعلام کرد: گروه رزمی شمال روسیه در یک حمله قاطع، کودیوکا در منطقه خارکف را آزاد کرد. گروه رزمی جنوب روسیه نیز در یک حمله فعال، پرشوماریفکا در جمهوری خلق دونتسک را آزاد کرد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۳۹۰ سرباز را در منطقه عملیات ویژه نظامی از دست دادهاند.