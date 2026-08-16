معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ضرورت مشارکت تشکل‌ها در اجرای برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران بر برگزاری جلسات منظم با تشکل‌های ایثارگری تاکید کرد.

جوان آنلاین: سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه‌ای با برخی جانبازان نخاعی دیدار و گفتگو کرد و در جریان مسائل و نظرات آنان قرار گرفت.

در این جلسه موسوی، ضمن دریافت نظرات و پیشنهادات جانبازان معزز در زمینه‌های مختلف، اظهار داشت: موضوع درمان جانبازان بسیار حائز اهمیت است و برای پیگیری لازم در خصوص دغدغه‌های عنوان شده، باید یک دستورالعملی تدوین و خدمات درمانی منظم و به صورت مستمر ارائه شود.

وی در خصوص بحث ویلچر جانبازان تاکید کرد: موضوع ویلچر از موارد پایه در زمینه درمان است که باید براساس نرم تعریف شده به موقع تامین و توسط بنیاد در اختیار جانبازان قرار گیرد. برای بیماری‌های شایع در جانبازان قطع نخاع باید طرحی تعیین و به همه استان‌ها ابلاغ شود و پیگیری‌های لازم در خصوص اجرای آن صورت گیرد. همچنین ویزیت جانبازان با توجه به شرایط خاص آنها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

موسوی همچنین ادامه داد: یک گروه از پرستاران باید آموزش داده شوند و تحت کنترل و نظارت ستاد در این حوزه فعال شوند. در صورت لزوم مراجعه به منزل و آسایشگاه برای جانبازان نخاعی صورت گرفته و ویزیت آنها به صورت منظم و مستمر در برنامه‌ها قرار گیرد.

وی در خصوص استفاده از ظرفیت تشکل‌ها بیان داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران از ظرفیت تشکل‌ها در برنامه‌های خود استفاده می‌کند و این برنامه قطعا به صورت جدی دنبال خواهد شد.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: صمد کمالی، مشاور پیگیری امور خانواده‌های شهدا و ایثارگران جلسات را به صورت منظم با تشکل‌ها و نخبگان ایثارگری برگزار خواهد کرد. طرح، برنامه و ظرفیت‌های آنان دریافت شود و در اجرای فعالیت‌های بنیاد، مشارکت آنان مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه جانبازان معزز نخاعی، مسائل و دغدغه‌های خود را پیرامون موضوعات فرهنگی و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در اجرای برنامه بنیاد، موضوع درمان، ویلچر و ... مطرح و پیشنهادات و راهکارهای خود را نیز ارائه کردند.