اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

\u0646\u0642\u0634\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0642\u0634\u200c\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u062c \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\/ \u0628\u0627 \u0646\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0647\u00a0\u0633\u0631\u0645\u0642\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0642\u0644\u0645 \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f\u062c\u0648\u0627\u062f \u0627\u062e\u0648\u0627\u0646\n\n\u0637\u0631\u062d \u0648 \u0627\u062c\u0631\u0627: \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0633\u0631\u0645\u062f\u06cc | \u062c\u0648\u0627\u0646